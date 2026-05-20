ועדת החוץ והביטחון של הכנסת חידשה היום את דיוניה בחוק הגיוס ובחוק הארכת שירות החובה, זאת בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הדיון מתקיים ברקע הודעתם של חברי הכנסת מסיעת 'דגל התורה' כי בכוונתם להצביע בעד פיזור הכנסת בהצבעה הקרובה היום.

במהלך הדיון הציג ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, נתונים קשים על מצבת כוח האדם בצבא בנוגע לחוק שירות ביטחון.

תא"ל טייב פתח את דבריו ואמר, "לא הונחה בפנינו טיוטה חדשה ששונה באופן מהותי מהנוסחים הקודמים שעליהם דנו בעשרות דיונים בפעם הקודמת. הצורך המבצעי הוא צורך מיידי, וצריך לתת לו מענה בלי קשר למגזר כזה או אחר. ברור שהציבור החרדי, או כל ציבור ששיעור הנוכחות שלו בשירות הצבאי נמוך, הוא חלק משמעותי מהדיון הזה".

בהמשך הציג את הפערים המספריים במערך הלוחם. הוא פירט, "פערי כוח האדם שעליהם דיברנו הם בסדר גודל של כ-12 אלף חיילים. מתוכם ציינתי שכ-6,000 עד 7,500 הם לוחמים. הוספתי גם שככל שאנחנו מתקדמים לעבר ינואר 2027 - המועד שבו ישתחררו ראשוני החיילים שגויסו לשירות של 30 חודשים בלבד - הפער הזה צפוי להעמיק ולהגיע לאזור של כ-17 אלף חיילים".

תא"ל טייב התייחס גם למגמות הגיוס בקרב הציבור החרדי, וציין כי לפני המלחמה עמד הממוצע על 1,700 מתגייסים, בעוד בשנה הראשונה למלחמה עלה המספר לכ-2,200 ובשנה שלאחר מכן לכ-2,800.

הוא הסביר כי המספרים עולים בשל הרצון של אנשים להצטרף, פתיחת מסלולים מגוונים והשפעת הסנקציות, אך התריע, "לצד המעבר מ-32 ל-36 חודשים, או למעשה ההתקדמות למודל של 30 חודשים, שכן אנחנו כבר נמצאים בו - משמעותו שבינואר 2027 אנחנו צפויים לרדת בסדר גודל של כ-10% מהיקף הלוחמים בצה"ל. דה פקטו, הירידה ל-30 חודשים, שאותה מחשבים על הנייר כירידה של כ-10%, מתורגמת בפועל לירידה של בערך 15%, ואולי אפילו יותר, מהסד"כ הזמין".

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, פתח את הדיון והתייחס להפסקת החקיקה הממושכת ולסערה הציבורית סביב ענישת לוחם שענד פאצ' של משיח.

ביסמוט אמר, "אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה, ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל, למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה".

בהמשך דבריו קישר יו"ר הוועדה בין הצורך בגיוס חרדים לבין האירוע שבו נשפט לוחם ל-30 ימי מחבוש בשל ענידת הפאצ'.

הוא הדגיש כי המדינה דורשת מהציבור החרדי לקחת חלק גדול יותר בשירות אך חייבת להכיל את זהותם ואמונתם וסיכם, "אי אפשר לרצות עוד חרדים בצה"ל ובמקביל להיבהל מכל ביטוי של אמונה או רוח יהודית שהם מביאים איתם. אם אנחנו רוצים יותר חרדים בצה"ל, אנחנו מוכרחים להבין שהם לא יגיעו כחילונים עם כיפה, הם יגיעו עם העולם הערכי שלהם, עם אמונה, עם סמלים ועם רוח שתשתלב לשותפות ישראלית אחת".

ח"כ משה קינלי טור-פז פנה לביסמוט בדיון: "בחיים שלך לא למדת דף גמרא. עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'ים של משיח?"

האב השכול יהושוע שני פנה בוועדה לחברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז המתנגדים לחוק ואמר: "תגלו אחריות ותתמכו בחוק הגיוס. זה החוק היחיד שירחיב את הגיוס של החרדים וימנע את העמקת השסע".