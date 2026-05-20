חלום האליפות נגוז למגינת ליבם של אוהדי בית"ר ירושלים לאחר ניצחונה המוחץ של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב, אך האם לפחות יוכלו לחגוג שם 90 שנה להקמת המועדון? מסתבר שהתשובה לשאלה הזו לא פשוטה כל כך.

על פי הנתונים הרשמיים המופיעים באתר בית"ר ירושלים שנה זו, שנת 2026 היא שנת התשעים להקמתו של המועדון שהחל את דרכו בשנת 1936, אלא שעלעול בארכיון הספרייה הלאומית מגלה שהמועדון היה קיים עוד קודם לכן, ואולי פספסו בבית"ר את חגיגות התשעים שאמורות היו להתקיים כבר לפני שנתיים.

ד"ר דותן גורן, היסטוריון, מצא במקרה, כהגדרתו, בארכיון הספרייה דיווחים עיתונאיים המלמדים על משחקיה של בית"ר ירושלים עוד קודם לשנת 36'. בעיתון 'הירדן' מיום 23.4 35' מופיע דיווח על משחק ראשון מסוגו בו יצאה קבוצת בית"ר ירושלים למשחק חוץ נגד קבוצה מרמלה. עוד מדווח שם כי עוד קודם למשחק החוץ נגד הקבוצה מרמלה תתמודד "ביתר הצעירה ירושלים נגד בית"ר הצעירה תל אביב".

אך הדיווחים על משחקיה של בית"ר לא החלו בשנת 35'. קצת יותר משנה קודם לכן, במרץ 34' דווח העיתון 'חזית העם' כי "בנוכחות קהל רב התקיימה התחרות בכדור רגל בין קבוצת "מנורה" (בית"ר) לקבוצת "הרצליה". התוצאה 4-2 לטובת "מנורה".

בעיתון 'דאר היום' מדצמבר 34' כי "הולכת ומתארגנת קבוצת כדורגל על ידי ארגון בית"ר בירושלים. הקבוצה מתכוננת להתחיל בקרוב בשורת התחרויות עם קבוצות ממדרגה שניה כהגנה והתנסות".

אז מתי קמה קבוצת בית"ר ירושלים? האם התקיימו משחקי הכנה להקמת המועדון בשנת 34' והחלו המשחקים הרשמיים יותר בשנת 35'? כאמור, על פי האתר הרשמי של המועדון "מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים נוסד בשנת 1936 על ידי דוד הורן ושמואל קירשטיין כקבוצת חובבים אשר נשאה את השם 'המנורה' והתבססה על צעירים שברוחם היו בית"ריים באידיאולוגיה. בשנת 1943 הפכה בית"ר ירושלים לקבוצת בוגרים מקצוענית".

ניסיונותינו לפתור את התעלומה מול גורם במועדון ומול היסטוריון ספורט לא הניבו תוצאה חד משמעית. הנתון הרשמי הידוע הוא שנת 1936 למרות קטעי העיתונות המוזכרים כאן. לאנשי בית"ר ירושלים יש עוד לפחות שמונה שנים כדי לבחון מחדש את התאריך הנכון על מנת לציין בעתיד מלאת מאה שנים להקמתו של המועדון.

מתוך 'חזית העם'. מרץ 34' צילום: עיתונות יהודית היסטורית. הספרייה הלאומית

מתוך 'הירדן'. אפריל 35' צילום: עיתונות יהודית היסטורית. הספרייה הלאומית