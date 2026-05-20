נשיא דרום קוריאה לי ג'יאה-מיונג טען כי ישראל "חטפה" אזרחים של ארצו על ספינות משט "סומוד העולמי" שעליו השתלט חיל הים כשעשה את דרכו מטורקיה לרצועת עזה.

"הם עשו זאת בנסיבות בלתי צודקות ובניגוד למשפט הבינלאומי", האשים הנשיא הקוריאני. לי ציין עוד כי "הפעולה הישראלית הייתה מוגזמת, ישראל סטתה מהגבולות".

"המעצר של אזרחינו היה במים הבינלאומיים, זאת פעולה שחורגת לחלוטין מהנורמה". לאחר מכן תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "מדינות רבות באירופה מוכנות לעצור אותו במסגרת צווי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. סיאול חייבת לשקול את דעתה בנושא".

צה"ל השלים אתמול את ההשתלטות על המשט האנטי-ישראלי שיצא מנמל מרמריס שבטורקיה. כוחות שייטת 13 ושייטת 3 פעלו להשתלט על הסירות באזור קפריסין - מרחק רב מהמים הטריטוריאליים של ישראל.

במהלך ההשתלטות על הסירות הלוחמים ירו כדורי גומי בכמה מקרים על מנת להרתיע כמה ספינות שלא נשמעו להוראות ולא עצרו, אך לפי צה"ל לא נרשמו פצועים או אירועים חריגים במהלך ההשתלטות.