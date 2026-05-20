השרה אורית סטרוק שיתפה בכאב על אובדן בתה, שושנה ז"ל, כשקולה נשנק מבכי כאשר תיארה את התחושות הקשות המלוות אותה מאז הפטירה.

במהלך ראיון ל-'ynet' היא הדגישה את הקושי הגדול הקיים בעמידה בבית העלמין ובצפייה ברגעי הקבורה.

השרה פירטה במהלך הראיון את המשמעות של האבל עבורה ואמרה, "אני בעיקר באבל, אפילו הייתי אומרת אבל כפול, משולש. קודם כל אני באבל על הבת שלי, על שושנה שמאוד אהבתי אותה ואיבדנו אותה. היא לא פה יותר. אפילו רק לראות, לעמוד בבית העלמין ולראות איך מכניסים אותה לתוך קבר זה קשה. אז קודם כל, פשוט אבל של אם על בת".

בדבריה התייחסה השרה סטרוק גם לייסורים הרבים שהיו מנת חלקה של בתה לאורך חייה, "בסוף הייתה לי ילדה טובה, מקסימה, חכמה, אוהבת, מוכשרת, יפה, היה לה הכל והחיים אמללו אותה באופן נורא נורא. היא ידעה כל כך הרבה ייסורים וכל כך מעט אושר. אני לא מצליחה להבין על מה ולמה. למה זה הגיע לה כל הייסורים האלה".

בהמשך הראיון ביטאה השרה כאב על כך שהמאמצים הרבים שהושקעו בשנה האחרונה כדי להציל את שושנה ז"ל לא צלחו בסופו של דבר: "אני באבל על זה שבסוף לא הצלחנו. כל השנה האחרונה היינו במאמץ אדיר שהתכלית שלו הייתה להציל אותה. התכלית הייתה שזה לא יקרה, שהיא תישאר בחיים, שהיא תעבור את הגל הזה, שהיא תחזור לעצמה, שהיא תחזור לחיות ובשביל זה עשינו מעל ומעבר".

בסיום דבריה התייחסה השרה למתקפות החריפות שהופנו נגדה מצד גורמים בשמאל הקיצוני, אשר התבססו על טענות שהעלתה שושנה ז"ל לפני מותה.

היא ציינה, "אני בעצמי לא מאמינה לכל המאמצים ממש חובקי עולם שעשינו, כולל המאמץ הפסיבי של פשוט לשתוק ולא להוציא החוצה ולא להדוף פומבית את כל הטענות האלה".