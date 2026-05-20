יו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש נאם אמש בכנס של מאות ראשי קהילות בבית שמש והתייחס בהרחבה למשבר הפוליטי סביב אי הסדרת מעמד בני הישיבות, כשהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי מערכת המשפט, אך גם לא חוסך ביקורת מנתניהו.

בפתח נאומו הגדיר את חומרת המצב: "אמרתי כבר לפני שנה ויותר כי לא הייתה ליהדות החרדית תקופה כל כך קשה מאז קום המדינה כמו התקופה הזו. כל מה שנבנה בעמל רב במשך עשרות שנים, על בסיס ההסכמות שהושגו בעת קום המדינה, ובמרכזו הסדרת מעמד בני הישיבות, נרמס ברגל גסה על ידי משפטנים שמנותקים מכל זיק של יהדות".

"אני לא רוצה להאריך יותר מידי במה שהיה, מאחר וזה כבר לא כל כך רלוונטי - עם כי צריך להפיק לקחים מטעויות שנעשו אז. אין זה סוד, וזעקתי זאת מהרגע הראשון, שהיה נדרש להסדיר את מעמד בני הישיבות עוד בטרם הקמת הממשלה".

"היו כמה חוקים שקודמו אז לפני הקמת הממשלה, אבל את הסדרת מעמד בני הישיבות דחו לתקציב".

"כמדומני שאין מי ביהדות החרדית שחולק על כך היום, ולבטח כולם יסכימו כי בכל סיטואציה שתהיה בקדנציה הבאה, אם הדבר יהיה תלוי בנו, יהיה עלינו לדרוש זאת ולעמוד על כך".

"לא נכנסים לקואליציה ולא לוקחים תפקידים עד שהדבר הזה מסתדר. אחרת מה? נחכה עוד שלוש-ארבע שנים?".

בהמשך הנאום התייחס בהרחבה להתנהלות לאורך הקדנציה: "כשאנחנו באים לדבר על הקדנציה הזו, צריך לחלק אותה בעיקר לשתי תקופות. עד אותו יום מר ונמהר, שמחת תורה תשפ"ד, השביעי באוקטובר בלע"ז, ומאותו יום ואילך".

"המציאות היא, אין כמעט אחד בליכוד שילדיו לומדים יום ולילה, הם לא חיים במושגים שלנו".

"עד אותו היום הייתה לנו היכולת הפוליטית לקדם את המדיניות שלנו, ועל כך התייחסתי כאמור. אבל מאותו יום הכל השתנה וכלום לא השתנה. הכל השתנה מבחינת החברה הישראלית, כלום לא השתנה מבחינת מערכת המשפט. הפוך, יותר רע. אין יום שקללתו אינה מרובה מחברתה".

"המלחמה הביאה אתגר אמיתי לנושא הסדרת מעמד בני הישיבות. עד אותה העת הנושא היה פוליטי בעיקרו, מי שרצה להרוויח מנדטים בשמאל היה משסה בנו את בוחריו, ומי שהמצביעים שלו היו בעלי קרבה רבה יותר למסורת הסכים להסדר שאנחנו יכולים לחיות איתו".

"אחרי פרוץ המלחמה, גם מי שעד אותו היום הסכים להסדר, כבר לא ממש הסכים. אולי הסכים להבטיח, אבל לא להסדיר".

הוא חשף את השיח שהיה אז עם נתניהו: "כאשר אני דרשתי להעביר את החוק לפני הקמת הממשלה, אמר לי נתניהו שיש לו ארבעה ח"כים בעייתיים בליכוד שהוא צריך ליישר אותם, ולדבריו לקראת התקציב יהיה לו קל יותר לעשות זאת. כמובן שלא קיבלתי את הדחייה הזו, אבל זה מה שהוא אמר".

"אחרי כשנה מהקמת ממשלתו והדברים לא זזו אצל נתניהו, אמרתי בראיון, "אם נתניהו לא יכול? שילך הביתה!". כעסו עלי, אמרו שזו פגיעה בראש הממשלה, אמת, אבל התברר שהתירוץ נשאר אותו תירוץ, ואין לו אפשרות להעביר את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות".

פרוש ציין כי מדובר בהתנהלות חסרת תקדים של מערכת המשפט: "את נושא הסדרת מעמד בני הישיבות אני מכיר לעומק כבר לא מעט שנים. אבל את הטקסים שאנחנו רואים היום בהנחיות הייעוץ המשפטי, ובפסקי בג"ץ - מעולם לא ראינו. השנאה היוקדת של עמי הארצות לתמידי חכמים נוטפת בין השורות, ברמה שמן הדין היה ראוי לקרוא קריעה על כל מסמך כזה".

"לא בכדי כל סיעת יהדות התורה קיבלה לאחרונה החלטה לתמוך בכל מהלך שיגמד את הכח המטורף של מערכת המשפט. אנחנו צריכים להיות שם, ולפקח שההחלטות האלו מביאים לידי ביטוי את האפשרות לשים סוף לעריצות מערכת המשפט".

"אני אומר לכם כאן בצורה חד משמעית, אל תשלו את עצמכם - רק אם נשים סוף לדיקטטורה המשפטית נוכל לעצור את מסכת הרדיפה הזו. בלי זה כל חוק שנחוקק לא יחזיק מים".

בסיום דבריו שיגר מסר חריף לשופט סולברג, שחתום על פסקי הדין נגד בני הישיבות: "האדמו"ר מגור זצוק"ל הגיע לכאן לארץ אחרי שמאה מבני משפחתו נהרגו בשואה, האדמו"ר מבעלזא זצוק"ל הגיע אחרי שמשפחתו נספתה בשואה, 'הבריסקער רוב' זצוק"ל הגיע לכאן אחרי ששיכל את אשתו ושלושה מילדיו, 'הפונביזער רוב' זצוק"ל גם הגיע לארץ. אחרי שאיבד את אשתו וילדיו".

"הם קמו מאפר, באו לפה, לארץ ישראל, לא למדינת ישראל, באו לארץ ישראל. למה הם באו לפה? הם באו לפה בכדי להקים ישיבות, לשקדם את עולם התורה".

"מי אתה סולברג שתבוא ותגיד לתלמידי הישיבות האלו לסגור את הגמרא? מי אתה שתאמר שצריך לסגור את הישיבות של גור, בעלזא, בריסק ופונוביז'? מי שמך? מי אתה בכלל?".