יממה לפני חג השבועות, עדיין ישנם תלמידי ישיבות המוחזקים בכלא הצבאי לאחר שנעצרו בשל עריקות ובהיעדר מעמד חוקי לתלמידי הישיבות.

בעיתונות החרדית הבוקר הובעה הדרישה לשחרר את העצורים לפני כניסת החג.

"המציאות שבה תלמידי ישיבות מוחזקים בכלא הצבאי בערב חג מתן תורה היא פוגעת במיוחד", צוטטו גורמים בציבור החרדי בעיתון 'המבשר'.

"מדובר בחג שכל עניינו קבלת התורה, ולומדים נמצאים מאחורי סורג ובריח דווקא בתקופה זו", הוסיפו.

המעצרים מתבצעים על רקע הודעת המשטרה כי תפעל לאכוף את חוק הגיוס גם כלפי תלמידי ישיבות. ההודעה עוררה סערה ציבורית בקרב הציבור החרדי, הרואה בכך פגיעה במעמד לימוד התורה.

הגורמים מדגישים כי המעצרים נתפסים כמסר כלפי הציבור כולו. "מדובר בפעולה שנתפסת כהחרפה של המתיחות סביב נושא הגיוס", אמרו וקראו לצבא לפעול לשחרור מיידי של העצורים, "כמחווה מינימלית לקראת החג".