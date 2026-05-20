הראיון עם רוטמן שנקטע על ידי גולן ערוץ 14

יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, התראיין לערוץ 14 ונקטע שוב ושוב על ידי המגיש בועז גולן, שלא איפשר לו לענות על השאלות שהופנו כלפיו.

תיעוד מתוך הראיון שהופץ ברשתות החברתיות גרר ביקורת חריפה מצד גולשים המזוהים עם הימין נגד התנהלותו של גולן באולפן.

במהלך הראיון עצמו תהה ח"כ רוטמן בפני המגיש, "אני לא מבין מדוע אתה תוקף אותי אבל אני בוודאי לא מבין מדוע אתה לא נותן לי להשלים משפט".

העימות באולפן החריף לאחר שגולן הטיח האשמה ברוטמן על עיכוב מצדו בדיונים על חוק הכותל. רוטמן דחה את הדברים בתוקף והבהיר באולפן, "אני לא עיכבתי את החוק הזה אפילו לא שנייה, לא דחיתי לו דיון אפילו לא שנייה. האמירות האלו הן אמירות שקריות חד וחלק ואם הן נאמרות בערוץ 14, לא הופך אותן ליותר אמיתיות".

לאחר שניות ארוכות של השתלחות מצדו של גולן, פנה אליו רוטמן בצורה ישירה ואמר לו, "בועז, את הסגנון, הדיבור הזה עליי, הוא לא מקובל, אל תצעק עלי".

מיד לאחר מכן, ורגע לפני שהורד סופית מהשידור, אמר לו גולן "לא מתאים לך, להתראות". בתגובה לכך, ביקש רוטמן: "אני מבקש שתדבר אמת, תודה רבה".

הראיון הסוער עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים הביעו תמיכה ברוטמן וגינו את סגנון המגיש.

אחד הגולשים, שהזדהה כאש ימין, כתב ברשת, "מה שעשית לשמחה זה פשוט חוצפה, ההתנהלות שלך גם אם יש ביקורת היא מבזה". גולש נוסף כתב כי "בועז גולן גס רוח".