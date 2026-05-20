ILTV, רשת החדשות והתוכן הבינלאומית באנגלית המשדרת מישראל, השלימה שינוי בעלות בחברה במסגרת עסקת Management Buyout (MBO). מדובר במהלך משמעותי בזירת התקשורת היהודי הבינלאומי.

החברה, שהייתה בבעלות אנשי העסקים סיימון פאליק ודוד הרצוג, נרכשה על ידי יזם הטכנולוגיה ואיש העסקים ראובן מוסקוביץ' מניו יורק, ביחד עם תום צדוק, מנכ"ל החברה בשנים האחרונות, אשר ימשיך להוביל את פעילות החברה.

כלל פעילות ILTV, ושותפיה העסקיים ימשיכו לפעול ללא שינוי.

במסגרת החזון החדש, החברה גיבשה תכנית אסטרטגית להרחבת פעילותה בזירה הבינלאומית מעבר לעולמות האקטואליה והחדשות, הכוללת פיתוח פורמטים חדשים בתחומי התרבות, המוזיקה, הבידור, הלייף־סטייל והפודקאסטים, תוך שמירה על ליבת פעילות החדשות של החברה. לצד הרחבת מערך השידורים החיים והעמקת פעילות הדיגיטל והסושיאל של המותג.

בנוסף, החברה צפויה להשקיע באופן משמעותי בחדשנות טכנולוגית ושילוב מערכות AI בתהליכי ההפקה, העריכה, ההפצה והתוכן, כחלק מהתאמתה לעולם המדיה המשתנה במהירות ולצריכת התוכן של הדור הצעיר.

בחברה מאמינים כי הביקוש הגובר בעולם לתוכן ישראלי באנגלית, במיוחד בתקופה הנוכחית, יאפשר ל־ILTV להמשיך ולהתרחב בשנים הקרובות ולהעמיק את מעמדה כמותג מדיה בינלאומי מוביל היוצא מישראל.

מאז הקמתה בשנת 2015, מפעילה החברה ערוץ חדשות המשדר בשידור חי 24/6, מופצת בלמעלה מ־10 ערוצי טלוויזיה ופלטפורמות סטרימינג בינלאומיות, ומחזיקה בלמעלה מ־2.2 מיליון עוקבים בכלל פלטפורמות הסושיאל שלה.

בחודש אפריל האחרון, במהלך מלחמת "שאגת הארי" מול איראן, רשמה החברה שיאי חשיפה וצפייה חסרי תקדים עם למעלה מ־100 מיליון צפיות חודשיות בתכני הוידאו והחדשות של הערוץ ברשתות החברתיות. נכון להיום, לערוץ כ־846 אלף מנויים ביוטיוב, למעלה מ־800 אלף עוקבים בפייסבוק, קרוב ל־300 אלף עוקבים באינסטגרם וכ־130 אלף עוקבים בטיקטוק.

תום צדוק, מנכ"ל ILTV אמר: "ILTV עומדת בפתחו של עידן חדש. אני מודה לבעלים היוצאים של החברה, סיימון פאליק, דוד הרצוג, ג'ס דולגין ויעקב ברג, על האמון, התמיכה והדרך המשותפת לאורך השנים. יחד בנינו פלטפורמת מדיה עם השפעה גלובלית בתקופה משמעותית ומורכבת עבור ישראל והעולם היהודי".

"אני שמח וגאה לצאת לדרך החדשה יחד עם ראובן מוסקוביץ'", הוסיף צדוק, "ואני מאמין שהשילוב בין החזון, חדשנות ואמונה בדרך יאפשר לנו לקחת את ILTV לשנים הגדולות, המשמעותיות והמצליחות ביותר בתולדות החברה".