בעידן הנוכחי, כשהדבר הכי בטוח מלמד אותנו שכלום לא בטוח, אנו פוגשים ביומיום את הלא נודע במודעות הולכת וגדלה.

מציאות זו מערערת ומקשה מאוד על שני בני הזוג - בין אם הם כבר נשואים, ובין אם מדובר ברווקים המתמודדים בכוחות עצמם במסע המורכב למציאת אהבה וזוגיות.

במצב כזה של הישרדות יומיומית, קל מאוד לאבד את האינטימיות ואת התקשורת הנדרשת לקיום הקרבה והיציבות. מדובר במצב שמקשה באופן ישיר על ניווט או טיפוח של "כנות רגשית" - הן כלפי עצמנו והן כלפי בן או בת הזוג שלנו.

לשם כך, חובה על כל אחד ואחת מאיתנו להסיר את החומות החוסמות, בין אם מדובר בתקשורת סמויה ובין אם בתקשורת גלויה. עלינו ללמוד להכיר אחד את השני במימד חדש, מתוך שיח פתוח המזהה את הרגשות החבויים והתבונה הפנימית שלנו.

טיפוח המרחב הזה, בשילוב ליווי מקצועי נכון, מאפשר לחבר מחדש את הניצוץ הסמוי. זהו הצעד הראשון על מנת ליצור את השינוי המיוחל ולהצית מחדש את החלומות והרצונות המשותפים, המהווים בסיס איתן לקשר במימד המתבקש.

בתקופה המאתגרת שכולנו חווים כעת, הגיעו זוגות רבים וכן רווקים ורווקות ליעוץ וליווי ממוקד המבוסס על שיטת ה"לייזר קואצ'ינג". מטרת הטיפול היא להעניק בהירות והכוונה מדויקת, המאפשרות להגביר את האמון ההדדי.

בעזרת הכלים הללו, ניתן לשנות את מצבי המוח, לנקות את קולות הרקע והרעשים המרעילים, ולשפר בצורה דרסטית את התקשורת הגלויה והסמויה. כך סוללים את התשתית והיסודות ליחסים של מימוש, הגשמה וזוגיות חובקת ומאושרת.

מנגנון הכלים הייחודי שנחשף במפגשים אלו פותח שער לעבודה עמוקה הרבה יותר, המאפשרת לכל אחד ואחת למצוא את הדיוק הפנימי שלהם ולבנות בית נאמן בישראל מתוך חיבור רגשי אמיתי.

פנינה רייפמן היא מטפלת זוגית ורגשית בשיטת הלייזר קואצ'ינג לקבלת תוצאות רצויות, ומחלק מנבחרת המרצים של פרויקט 252.



