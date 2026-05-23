בת גלים שער, מי שהפכה בעל כורחה, מתוך השבר הפרטי והלאומי של חטיפת ורציחת שלושת הנערים ובהם בנה גיל עד הי"ד בקיץ תשע"ד, לסמל של חיבור ושל דרישה בלתי מתפשרת ללכידות חברתית, ממשיכה להזכיר לנבחרי הציבור את חשיבות האחדות בעם.

במסגרת יוזמת "יום האחדות" שהפכה למסורת היא הגיעה לכנסת לשוחח עם המחוקקים כדי להביא לשיח אחר. "אנחנו לא מתייאשים מאף אחד", היא מבהירה בפתח דבריה. "זה נכון שברוך ה' בציבור יש תחושה של עליית מדרגה. רוב הציבור מעוניין, רוצה, מצביע ברגליים, יגיע ליותר פעילויות ומוכן לצאת מאזור הנוחות שלו ולפגוש אנשים אחרים".

מתוך השטח החברתי היא שואבת עידוד רב, ומצביעה על פריחה יוצאת דופן של יוזמות שמצליחות לגשר על פני הפערים האידיאולוגיים והמגזריים בישראל ומחוצה לה. "יש לנו שלל פעילויות מגוונות. אפשר להיכנס לאתר של יום האחדות ולראות איזה יופי של מגוון. גם של האנשים שלוקחים חלק, גם של העמותות שלוקחות חלק. יש אנשים שימצאו את עצמם במעגל שיח, יש אנשים שילכו לאיזושהי פעילות ספורטיבית שמחברת, או לפעילות מוזיקלית. גם בעולם יש קהילות שמארגנות יום אחדות השנה וזה מחמם את הלב".

ההתרחשות בקהילות ובערים השונות רק מחדדת את סימני השאלה סביב השיח המתנהל בצמרת ההנהגה, בבית המחוקקים עצמו. האם ניתן בכלל לתקן את מה שנראה לעיתים כחורבן מוחלט של תרבות הדיון?

"כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו. יצאנו בקריאה ובקשה מחברי בית המחוקקים לקיים את מערכת הבחירות הקרובה בצורה נקייה וחיובית".

המילים "בחירות נקיות" נשמעות כמעט מנותקות מהמציאות הנוכחית של הקמפיינים הפוליטיים, ושער מודעת היטב לביקורת ולחיוכים הציניים שדבריה עלולים לעורר בקרב אסטרטגים ויועצי תקשורת. היא מתעקשת שיש דרך אחרת לנהל מחלוקות, גם כאשר המטרה היא לנצח בקלפי. "הציניקנים אומרים לי שזה בלתי אפשרי. לדעתי, אפשר להוביל כאן איזשהו שיח שהוא יותר מכבד, שכל מפלגה תדבר קודם כל על עצמה. שכל נבחר ציבור יעסוק בעצמו ופחות באחרים. אם הציבור באמת ידרוש שיח כזה של אנשים שמכבדים את עצמם והאחרים - זה יקרה".

מבחינתה, המפתח לשינוי המיוחל אינו נעוץ בניסוח חוקים נוקשים אלא בהפנמה עמוקה של עקרונות יסוד אנושיים וחברתיים. "אני לא יודעת אם הייתי מנסחת את זה כחוקים נוקשים ועשרת הדיברות, אבל בהחלט יש כללים של שיח מקרב, מכיל, של הקשבה. הכל ידוע ואנחנו צריכים רק להפנים את זה ולהקשיב לאחרים".

"אני חושבת שבכנסת שומעים הרבה קולות, אבל הנטייה פה באמת של ההנהגה היא לצערי ללכת לכיוון הפחות מקבל ומכיל. אם הציבור יצביע למי שמקיים את השיח המכבד הזה, אנחנו נראה שינוי ומהפך דרמטי"

אחת התובנות העמוקות שבת גלים שער מבקשת להנחיל קשורה לאופן שבו החברה הישראלית תופסת מחלוקות. בדומה למערכות יחסים קרובות, המבחן אינו היעדרן של מריבות, אלא היכולת לנהל אותן מתוך כבוד והבנה שלצד השני יש זכות קיום מלאה. היא קוראת לשנות את נקודת המבט החינוכית והתרבותית על עצם קיומן של קבוצות שונות בעם.

"אני רואה במגוון בעם ברכה. אם נבין שאפשר ללמוד מהאחר, שיש טעם בדברים שלו, שאפשר לתת להם מקום - הכל ישתנה", היא מדגישה.

הפרדוקס הישראלי המוכר - התלכדות מפעימה וחסרת תקדים ברגעי אסון ומלחמה, אל מול התפוררות מהירה וצורמת ברגעי רגיעה ושגרה - הוא האתגר הגדול ביותר הניצב לפתחו של מיזם האחדות. שער מסרבת לבטל את הערך של אותם רגעי התעלות לאומיים, אך תובעת לתרגם את הפוטנציאל הזה לשפת היום-יום, מבלי להמתין למחיר הדמים הבא.

"זה שאנחנו יודעים להיות טובים בשעת משבר, זה לא מובן מאליו. אין עוד הרבה עמים שיודעים להתמודד ככה, גם במציאות של משבר. קודם כל בוא נחזיק את זה חזק, ונראה איזה מדהימים אנחנו ברגעי משבר, איך אנחנו אחד בשביל השני. שם אנחנו מגלים את הפוטנציאל שאותו צריך לקחת לשגרה".