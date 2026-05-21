השבוע פנו אליי הורים מודאגים ששיתפו אותי בדילמה מוכרת וכואבת שעולה כמעט בכל בית שיש בו ילדים בוגרים שעדיין לא נישאו.

הם סיפרו שהילד הרווק שלהם, כבר בן 37, מגיע להתארח אצלם בחג השבועות, והם פשוט חוששים. לדבריהם, ממש לא בא להם לחזור על הסינריו של השנה שעברה, אירוע שנראה והרגיש, כהגדרתם, כמו "תאונה רבת משתתפים".

בפעם שעברה שבה הוא התארח אצלם, שיתפו ההורים, הנוכחות שלו בחג הפכה במהירות לסיר לחץ מבעבע. זה נגמר בצעקות, מריבות טעונות והמון עוגמת נפש לכל הצדדים המעורבים. הפעם, הם החליטו לקחת אחריות, לשנות גישה, ולהגיע מוכנים.

החגים הם תמיד זמן רגיש, במיוחד עבור רווקים ורווקות, ואנו ההורים רוצים לדעת איך לנווט את הספינה הזו בשלום מבלי לפגוע.

אז אם גם אתם הורים מודאגים שרוצים לצלוח את חג השבועות והשבת, ולצאת מהם בחתיכה אחת ובאווירה טובה, המחנך אבינועם הרש ריכז עבורכם 10 טיפים ונקודות למחשבה שאתם ממש לא רוצים לפספס:

1. הבית הוא לא עמדת חקירה

תנו לילדים שלכם להרגיש שהבית שלכם הוא מקום של נחת ומפלט מהעולם שבחוץ. זה לא המקום שבו הם צריכים לעבור "תשאול ביטחוני" על מצבם המשפחתי, הדייטים האחרונים או מה הם עושים כדי להתקדם.

2. הלחץ שלכם הוא לא הדאגה שלהם

החרדה שלכם לגבי העתיד שלהם היא לגמרי לגיטימית ומובנת, אבל חשוב לזכור - היא שלכם. אל תפילו אותה עליהם; הם כבר סוחבים מספיק על הכתפיים במסע הזה.

3. תראו את ה'יש', לא את ה'חסר'

אל תתנו למבט שלכם להתמקד בכיסא הריק שלצידם בשולחן. תתמקדו בבן האדם המדהים שיושב מולכם עכשיו. הוא שלם, הוא מרתק, והוא מספיק בדיוק כפי שהוא גם ככה.

4. הקשבה ללא אג'נדה

תקשיבו להם מכל הלב, בלי לחפש בין המילים רמזים או סימנים לזוגיות מתהווה. לפעמים, כל מה שהם צריכים מכם זו רק אוזן קשבת, לא מישהו שינתח את הסטטוס שלהם.

5. תכבדו את הקצב הפנימי

לכל אחד יש את השעון שלו. אל תנסו לזרז תהליכים בכוח, אל תעבירו ביקורת על הקצב, ובשום אופן אל תשוו אותם לאף אחד אחר, אף פעם.

6. תמחקו את המילה "שדכן" מהלקסיקון המשפחתי

שולחן החג הוא לא המקום להציע הצעות "במקרה", ואל תנסו להנדס להם את החיים. אם תרצו להציע, תשאלו בנימוס, בזמן הנכון ובשקיפות, ותהיו מוכנים לשמוע את המילה "לא" בלי לעשות פרצופים.

7. תהיו 'העוגן' ולא 'הסערה'

העולם בחוץ דורשני ומלחיץ מספיק. תהיו אתם המקום השקט, המרחב הבטוח שבו מותר להם פשוט להיות, בלי שום צורך להוכיח דבר לאף אחד.

8. תפתחו שיחות על מה שבאמת מעניין

תשאלו אותם על החלומות שלהם, על הפרויקטים בעבודה, על מה שמשמח אותם ביומיום. הילדים שלכם הם הרבה יותר מהסטטוס הזוגי שלהם. תזכירו להם את זה בכל הזדמנות.

9. כבוד לפרטיות הוא לא המלצה

העובדה שהם הילדים שלכם לא נותנת לכם דריסת רגל בחיים הפרטיים והאינטימיים שלהם. תנו להם את המרחב לשמור על העולם שלהם לעצמם.

10. אהבה ללא תנאי, הלכה למעשה

תנו להם להרגיש, בכל מילה שאתם אומרים ובכל מבט, שהאהבה שלכם אליהם יציבה כמו סלע. זו אהבה שאינה תלויה בטבעת, אינה תלויה בבן זוג, והיא לא תלויה בשום הישג. היא פשוט כאן.

והכי חשוב לפני שמתיישבים לסעודה: אל תשכחו להתפלל על סייעתא דשמייא. ויאללה, שיהיה בהצלחה!

האמת היא, שהכלים שצוינו כאן הם רק קצה הקרחון. בעולם המורכב של ימינו, היכולת שלנו כהורים וכבני משפחה לייצר סביבה תומכת ונטולת לחץ היא קריטית, אך היא דורשת מיומנות רגשית לא מבוטלת. במקרים רבים, כשמצליחים לשחרר את הצורך ב"ניהול" העניינים של הילדים, קורה הקסם האמיתי - הלחץ יורד, התקשורת נפתחת, וההזדמנויות המיוחלות מוצאות את הדרך פנימה בטבעיות.

בתוך "פרויקט 252", אנו עדים יום-יום לשינויים מרגשים שמתחוללים לא רק אצל הרווקים והרווקות, אלא גם במרקם המשפחתי כולו. כשמבינים את הדינמיקה לעומק, מקבלים את השפה הנכונה ומתחברים לקהילה של אנשים שעוברים את אותו המסע, הדרך לחופה מפסיקה להרגיש כמו שדה מוקשים והופכת למסע משמעותי, בטוח ומרגש. יש עוד עולם שלם של תובנות, סדנאות עומק וליווי אישי שממתין לכם, כדי שתוכלו ללוות את הילדים שלכם בדרך הטובה ביותר.

עוד לא הצטרפתם לפרויקט 252? מכאן מצטרפים >>