חבר הכנסת יולי אדלשטיין התייחס בחריפות במהלך דיון היום (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון לטענות לפיהן קידום חוק הגיוס הנוכחי נדרש לצורך שימור שלמות הקואליציה.

אדלשטיין דחה את הדברים לחלוטין והציג עמדה הפוכה בנוגע להשפעת המהלך על עתידו הפוליטי של המחנה הלאומי. בדבריו הדגיש כי הוא בוחן את הנושא מתוך השקפת עולמו הפוליטית הברורה.

"העלו כאן טענות שזה דיון למען השלטון ודיון שנועד לשמר את הקואליציה", אמר ח"כ אדלשטיין בוועדה, "אני רואה את הדברים בדיוק להפך. אני חושב שזה דיון שעלול לקבור את שלטון הימין במדינת ישראל. ואני אומר את זה כאיש ימין. אני לא חושב שאני צריך להוכיח למישהו את השקפת העולם שלי".

בהמשך דבריו פנה חבר הכנסת לחבריו למחנה ומתח ביקורת על הלחצים המופעלים עליהם לתמוך בנוסח החוק המוצע בשם האחדות הפוליטית.

הוא הבהיר כי הניסיון לכפות את התמיכה בחוק משיג תוצאה הפוכה ומזיק למחנה הלאומי בטווח הארוך, "כל מי שקורא עכשיו לי ולחבריי ואומר שמתוך אחריות למחנה הלאומי חייבים לתמוך בחוק הזה, אני אומר בדיוק להפך, במו ידינו אנחנו משדרים שאנחנו כבר לא מה שהיינו, ומפרקים אפשרות לשלטון ימין".

את הדברים הוא אמר בין היתר לאחר שהאב השכול יהושוע שני פנה אליו ולחבר הכנסת דן אילוז בשל התנגדותם לחוק ואמר: "תגלו אחריות ותתמכו בחוק הגיוס. זה החוק היחיד שירחיב את הגיוס של החרדים וימנע את העמקת השסע".