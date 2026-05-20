חברת מטא פתחה בגל קיצוצים חדש ברחבי העולם, ובישראל צפויים עשרות עובדים להיות מפוטרים במסגרת המהלך.

לפי ההערכות, שיעור המפוטרים בישראל יהיה דומה לזה שעליו דווח בפעילות הגלובלית של החברה ויעמוד על כ-10% מכוח האדם המקומי.

במטא ישראל מועסקים לפי ההערכות בין 800 ל-900 עובדים, ולכן היקף הפיטורים המקומי עשוי להגיע לעשרות עובדים. בשלב זה לא נמסר אילו צוותים או יחידות עסקיות צפויים להיפגע מהמהלך.

הקיצוצים בישראל מתבצעים כחלק מתוכנית רחבה יותר שמקדמת הנהלת מטא בעולם. בארצות הברית דווח בכלי תקשורת מרכזיים כי החברה מבצעת צעדי התייעלות לצד הרחבת השקעות בתחומי הבינה המלאכותית והתשתיות הטכנולוגיות.

לפי דיווחים בארה"ב, במטא בוחנים מחדש סדרי עדיפויות פנימיים ומפנים משאבים לתחומים שנחשבים אסטרטגיים עבור החברה בשנים הקרובות. במקביל, החברה ממשיכה להתמודד עם לחץ מצד המשקיעים לשמור על רווחיות גבוהה גם בתקופה של השקעות עתק.

בשנים האחרונות ביצעה מטא כמה סבבי פיטורים רחבים ברחבי העולם, כחלק משינויי עומק במבנה החברה ובהתמקדות העסקית שלה. גם הפעם, ההערכה היא כי המהלך הנוכחי נועד לצמצם עלויות ולרכז השקעות בתחומים שבהם החברה מזהה מנועי צמיחה עתידיים.