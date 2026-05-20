מליאת הכנסת קיימה בצהריים (רביעי) דיון והצבעה דרמטית בקריאה טרומית על הצעת חוק של הקואליציה לפיזור הכנסת ה-25. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

המהלך הפוליטי המשמעותי יוצא אל הפועל בהובלת המפלגות החרדיות על רקע אי-העברת חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון.

כחלק מההבנות הפוליטיות שהושגו, צפוי לעבור בקריאה טרומית במליאה גם חוק פיזור הכנסת שהוגש על ידי סיעת 'כחול לבן'.

על פי הפרוצדורה הפרלמנטרית, הצעות החוק שיאושרו בהצבעה הנוכחית בצהריים לא יביאו לפיזור מיידי, אלא יועברו תחילה להמשך דיונים וניסוח בוועדת הכנסת.

לאחר שיסתיים הדיון בוועדה, יוחזרו הצעות החוק אל מליאת הכנסת לצורך הצבעה בקריאה ראשונה. משם, יועבר החוק פעם נוספת לוועדה להכנות אחרונות, ורק בהמשך הדרך יעלה לאישור סופי במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

בשלב הסופי של אישור החוק בקריאה השלישית, ייקבע גם מועד הבחירות הרשמי למדינת ישראל.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מוצע לקבוע, בהתאם להוראות סעיפים 34 ו-35 לחוק-יסוד: הכנסת, כי הכנסת העשרים וחמש תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת העשרים ושש יתקיימו במועד שייקבע בחוק כפי שתציע ועדת הכנסת במסגרת הליך החקיקה".