לקראת חג השבועות, באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל נערכים למתן מענה מיטבי בכלל הבסיסים, המוצבים ולכלל הכוחות הפועלים בשטח - במטרה להבטיח שרוח החג והארוחות החגיגיות יגיעו לכל לוחם ומשרת, בכל מקום שבו הם נמצאים.

כחלק מהמעטפת הלוגיסטית הרחבה, ובהובלת מרכז ההספקה המטכ"לי ומִנהל ההזנה, סופקו לשלל היחידות מוצרי מזון חגיגיים ומגוונים.

כחלק מהמעטפת הלוגיסטית הרחבה, ובהובלת מרכז ההספקה המטכ"לי ומִנהל ההזנה, סופקו לשלל היחידות מוצרי מזון חגיגיים ומגוונים.

בין היתר חולקו כ-84 טון של דגים מסוגים שונים, לצד כ-90 טון מאפים. בנוסף, סופקו מוצרי פחמימות וחלבון משלימים מסוגים חדשים, ובהם צ'יפס בטטה ותפוחי אדמה, פיש אנד צ'יפס, מאפי שקשוקה וקציצות ירק, המיועדים לאפשר ארוחות חג עשירות ומזינות.

על פי נתוני צה"ל, הושם השנה דגש מיוחד על גזרת המוצרים המתוקים, עם אספקה של לא פחות מ-723,950 יחידות קינוחים ליחידות השונות. הקינוחים כוללים סוגים מגוונים כגון עוגות גבינה, קדאיף ומוס שוקולד.

עבור הכוחות הלוחמים בשטח, חולקו יותר מ-6,200 מארזי "סיר בר" ייעודיים הכוללים מגוון פסטות, רטבים, תבלינים וסירים לבישול, כדי להביא את ארוחת החג היישר אל הקצה המבצעי.