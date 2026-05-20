ד"ר דייבי דישטניק, חבר מועצת העיר תל אביב יפו מטעם מרצ, סיפר במהלך שיעור בתוכנית מיוחדת בתואר השני לרופאים בכירים המשתלבים במשרות ניהוליות במערכת הבריאות, על ישיבת מעלה אליהו.

לדבריו, בשעות הראשונות של השבת שבה החלה המערכה האחרונה מול איראן, תלמידי מעלה אליהו סייעו בבית החולים בהעברת מטופלים למרחבים מוגנים.

דישטניק אמר כי אותם צעירים פעלו גם להכשרת בית החולים להמשך ההתמודדות עם המצב. הוא ציין כי הפעילות נעשתה "במורל גבוה" ובסיוע לצוותים ולמטופלים.

עוד הוסיף, "כל כך חבל שיש מי שכל הזמן מחפש להגביר את הלהבות והאש". הדברים נאמרו במסגרת שיעור שהוא מעביר בנושא ניתוח דוחות כספיים לרופאים בכירים המשתלבים בתפקידי ניהול במערכת הבריאות.