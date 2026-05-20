בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות והכוונה המסתמנת לפיזור הכנסת ה-25, אשר עברה בצהריים בקריאה טרומית במליאה, משרד הדתות עצר באופן מיידי את כלל הליכי הבחירות לרבני ערים ברחבי הארץ.

בין הרשויות שבהן נדחו הבחירות: אריאל, גבעת שמואל, אפרת, בנימין והר חברון.

גורם בכיר במשרד הדתות הבהיר בשיחה מיוחדת עם ערוץ 7 כי המשרד קיבל החלטה לעצור את כל הבחירות המתוכננות לרבני הערים, למעט ערים בודדות דוגמת חריש וחולון, שבהן כבר נקבעו תאריכים רשמיים וסופיים לקיום הבחירות.

כמו כן, יוחרגו מהחלטת העצירה מספר מועצות אזוריות שבהן כבר נקבעו תאריכי בחירה ברורים.

לדברי הגורם הבכיר, ערים אשר נמצאות בעיצומו של ההליך - כאלו שרק בחרו נציגים לגוף הבוחר או שהליך מינוין עבר את שלב הפרסום ב'רשומות' אך טרם נקבע עבורן תאריך הצבעה סופי - ייאלצו להמתין.

הבחירות לרבני הערים הללו יידחו במלואן לתקופה שלאחר הבחירות הכלליות לכנסת והקמת הממשלה הבאה.

ההחלטה מגיעה על רקע הנחיות נציבות שירות המדינה, לפיהן כל הליך בחירות רשמי לרבנות מקומית צריך להיעצר באופן גורף כחצי שנה לפני מועד הבחירות הכלליות לכנסת.

אף שבייעוץ המשפטי של משרד הדתות סברו תחילה כי ישנו מקום משפטי להמשיך את ההליכים גם מעבר למגבלה זו, הרי שכעת, עם התקדמות הליכי החקיקה לפיזור המשכן, כלל המינויים נעצרו עד לאחר הבחירות.