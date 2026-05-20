שני נערים כבני 14 נפצעו בצהריים (רביעי), אחד מהם באורח קשה, לאחר שנפלו מרכב מסחרי נוסע סמוך ליישוב אלון מורה.

מחקירה ראשונית של שוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום עולה חשד לפיו מורה של התלמידים הסיע כמה מהם בתוך ארגז המטען של הרכב המסחרי. על פי החשד, במהלך הנסיעה נפתחה לפתע דלת הארגז האחורית, ושני הנערים נפלו החוצה אל הכביש.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף עם כוח רפואה של צה"ל, הגיעו במהירות אל הזירה והעניקו טיפול רפואי ראשוני לשני הנפגעים.

אחד הנערים, בן 14, נמצא במצב קשה כשהוא סובל מחבלות משמעותיות באזור הראש והגב. בשל חומרת פציעותיו, הוחלט להזניק מסוק שפינה אותו ישירות לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.

הנער השני, אף הוא בן 14, פונה לאותו בית חולים כשהוא מוגדר במצב קל.

ישראל ארבוס, חובש רפואת חירום במד"א שהיה מהראשונים להגיע לזירה, סיפר על רגעי הטיפול הראשונים: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע כשהוא שוכב על הכביש, אזרחים במקום סיפרו לנו שהוא ככה"נ נפל מרכב במהלך נסיעה".

הוא הוסיף ותיאר את הפעולות הרפואיות שבוצעו בשטח: "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים ופינינו אותו בסיוע כוח רפואה של צה"ל לחבירה עם מסוק. פצוע נוסף פונה מהמקום במצב קל".

מהמשטרה נמסר כי משטרת תחנת אריאל במחוז ש"י פתחה רשמית בחקירת נסיבות תאונת הדרכים הקשה ביישוב.

שוטרי התחנה ובוחני תנועה הגיעו לזירה כדי לאסוף ממצאים. בשלב זה, הנהג החשוד וכלי הרכב המסחרי עוכבו והועברו לתחנת המשטרה לצורך המשך חקירת נסיבות המקרה המלאות.