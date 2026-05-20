לאחר שבועות ארוכים של חרושת שמועות ואי-בהירות, בדיקת ערוץ 7 מעלה באופן סופי כי לא יתקיימו מבחני מועד אב הקרוב ברבנות הראשית לישראל.

המציאות החדשה שנכפתה על מערך המבחנים של הרבנות מאז פסיקת בג"ץ, יצרה חוסר ודאות עמוק בקרב ראשי כוללים, אברכים ובחורי ישיבות רבים שתכננו לגשת למבחני הסמיכה לרבנות.

כדי שהבחינות הללו ייצאו לפועל כסדרן בהתאם למגבלות המשפטיות שקבע בג"ץ, נדרשה תחילה לקבל החלטה עקרונית ורשמית במועצת הרבנות הראשית.

החלטה כזו הייתה אמורה להתניע סבב מורכב של הליכים פרוצדורליים הכרחיים, הכוללים יציאה למכרזים, קביעת מיקומים פיזיים לקיומן של הבחינות ההמוניות והכנת מחברות המבחן. אולם, לאור העובדה שלא התקבלה החלטה בנושא במועצה - המבחנים לא יתקיימו.

במקביל לביטול מועד אב, נשמעת ביקורת חריפה ונוקבת מצד אברכים כלפי קצב בדיקת בחינות הדיינות.

מתברר כי עבור מספר בחינות שנערכו עוד בחודש חשוון תשפ"ה, הנבחנים עדיין לא קיבלו תשובות או ציונים - שנה ושבעה חודשים לאחר מועד המבחן. עיכובים דומים נרשמים גם סביב מבחנים נוספים שנערכו במועד ניסן תשפ"ה.

גורמים ברבנות הראשית הגיבו לטענות ומדגישים כי העיכובים הנוכחיים נובעים ממחסור חמור בדיינים בודקים המוסמכים לעבור על המחברות.

עם זאת, הגורמים ציינו כי ציוני הבחינה ב"אבן העזר" של מועד ניסן תשפ"ה צפויים להתפרסם כבר בימים הקרובים.

באשר לשאר הבחינות מחשוון תשפ"ה ומבחנים מורכבים נוספים מניסן תשפ"ה, כדוגמת "חושן משפט" חלק א', ברבנות מקווים כי המערכת תצליח להשלים את הבדיקות בתוך כחודש וחצי והנושא יהיה מאחוריהם.