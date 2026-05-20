בן גביר הניף דגל מול פעילי המשט ללא קרדיט

ביקורו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במתחם המעצר של פעילי המשט בנמל אשדוד, הצית בצהריים (רביעי) משבר דיפלומטי חריף ועימות חזיתי בתוך הממשלה.

שר החוץ, גדעון סער, יצא במתקפה חסרת תקדים נגד בן גביר בעקבות התיעוד שהפיץ מהמקום, והאשים אותו בפגיעה ישירה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל.

"גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה", תקף שר החוץ סער את בן גביר. "הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל".

המתקפה של שר החוץ מגיעה לאחר ימים ארוכים שבהם אנשי משרד החוץ וצה"ל עבדו מסביב לשעון כדי לנהל את המערכה ההסברתית והתדמיתית סביב ההשתלטות על המשט הטורקי.

במערכת המדינית ציינו כי הביקורת הבינלאומית על עצם ההשתלטות הייתה צפויה ומנוהלת, אך התיעוד הרשמי שהוציא בן גביר מתוך מתקן הכליאה שינה את התמונה לחלוטין וגרר תגובות קשות מאירופה.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגיבה בחריפות יוצאת דופן לאירועים ודרשה הבהרות מיידיות מירושלים: "היחס שישראל מעניקה לפעילי המשט אינו מקובל. ההתנהגות של השר בן גביר כלפי פעילי המשט - בלתי מקובלת. מצפים להתנצלות מישראל בנושא".

בעקבות האירוע, זומן השגריר הישראלי ברומא לשיחת הבהרה ונזיפה דחופה במשרד החוץ האיטלקי.

בן גביר הגיב לסערה: "יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה".

בן גביר על ספינה מול פעילי המשט צילום: TPS

הסערה החלה מוקדם יותר היום, כאשר השר בן גביר קיים סיור מבצעי בנמל אשדוד יחד עם לוחמי הכליאה של שירות בתי הסוהר, כוחות משטרה וצה"ל, במטרה לעקוב מקרוב אחר קליטתם וחקירתם של הפעילים הפרו-פלסטינים שהורדו מהספינות.

במהלך הסיור של השר במתחם הכליאה, נרשמה דרמה כאשר אחת ממשתתפות המשט קראה לעברו בקול: "Free Palestine".

לוחמי הכליאה שליוו את השר השתלטו עליה באופן מיידי והרחיקו אותה מהמקום. במקביל, כחלק מהתנאים במרחב, השמיעו כוחות הביטחון ברקע בעוצמה גבוהה את המנון "התקווה".

השר בן גביר בחר לתעד את האירועים, פנה בצורה ישירה לעצורי המשט כשהוא מניף מולם את דגל ישראל, ואמר למצלמות: "נגמרה הקייטנה, מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה, עם ישראל חי".

התיעוד הזה, שהופץ במהירות בכלי התקשורת בעולם, הוא שהוביל לפיצוץ המדיני מול רומא ולזעם הגדול במשרד החוץ בירושלים.