מתפללי בית הכנסת הטורקי בבת ים, 'מחזיקי תורה', בית כנסת המשמר את מורשת יהדות טורקיה, גילו שמבנה בית הכנסת צפוי להיהרס לטובת פרויקט נדל"ן. על המאבק לביטול הגזירה שוחחנו עם איתן בכר, ממתפללי בית הכנסת.

בכר מספר על בית כנסת ותיק בן עשרות שנים שהועתק מבית הכנסת המקורי שהיה למרכז התרבות היהודית בטורקיה. בבית הכנסת המקורי התפללו סבו והוריו. הוא הועלה לארץ על ידי הרב ניסים בכר שביקש מסבו למצוא עבורו מקום בבת ים, אליו עלו רבים מיהודי טורקיה.

"שם נמשכה המורשת שלנו. אין יציאה ימינה ושמאלה מהתפילה שלנו ומהמסורת שלנו", אומר איתן בכר שהתפלל במקום מגיל צעיר ומספר על הקשר העמוק למקום, לתפילות ולמתפללים, קשר שנמשך גם כאשר צעירי המקום עברו להתגורר במקומות אחרים ועם זאת עדיין ממשיכים להגיע אליו ולהתפלל בו.

כעת, אומר בכר, חברה נדל"נית מבקשת לבנות מגדלי מגורים במקום המבנה בו מצוי בית הכנסת. "אנחנו נאבקים בכל דרך אפשרית כדי לספר את הסיפור שלנו. אני מאמין שזה לא יקרה", הוא אומר ומציין עמותה בני ברקית המחזיקה בבעלות על הנכס והיא זו שחתמה על עסקת הפינוי-בינוי שתביא להרס בית הכנסת. "אני לא יודע עד כמה הם מבינים כמה המקום הזה היסטורי ושורשי".

על מעט מהמאבק שמנהלים מתפללי בית הכנסת נגד המהלך, מספר בכר ומציין כי "ועד בית הכנסת נמצא בקשר הדוק עם ראש העיר וסגנו, עם עורכי דין כדי למצות את העניין. למיטב ידיעתי הציעו את הריסת מרבית המבנה והשארה של חדרון קטן, אבל כמי שגדל והתחנך במקום הזה, כמי שזוכר את עצמו מגיל חמש מגיע לבית הכנסת בכל שבת, אני סבור שהדבר הזה לא מתקבל על הדעת. גם מעבר למקום אחר זה בלתי אפשרי. לא ניתן לעקור אדם מהשורש שלו".

אוכלוסיית בית הכנסת היא "בעיקרה יוצאי טורקיה שנשארו לגור בבת ים, איתם גדלתי", הוא אומר ומביע חשש כי מאחר ומדובר באוכלוסייה מבוגרת יהיה קל יותר לפעול נגדה במהלכים משפטיים ומוניציפאליים כדי להביא להרס המבנה, "אבל המטרה שלנו והמחויבות שלנו כמי שהתחנכו וגדלו בבית הכנסת, היא להמשיך את המורשת הלאה, וכך אנחנו עושים".

נציין כי ערוץ 7 פנה ליו"ר העמותה העומדת מאחורי עסקת הפינוי-בינוי, אך הוא סירב, על אף פנייה חוזרת, להתראיין או להשיב לשאלות.