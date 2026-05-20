הסרטון מצטיינים הרבנות הצבאית

טקס מצטייני הרב הראשי לצה"ל לרגל יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל התקיים בהשתתפות בכירי הרבנות הצבאית, מפקדים ובני משפחות.

במהלך האירוע החגיגי, העניק הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב איל קרים, תעודות הצטיינות ל-21 מצטיינים ומצטיינות.

בנוסף לחלוקת התעודות, נערך באירוע מעמד הוקרה מיוחד למשרתי קבע שפרשו לאחרונה מהחיל לאחר שנות שירות ארוכות, וכן הוענקה דרגה לקצין במסגרת נוהל הצטיינות.

בין המצטיינים הבולטים בטקס היה הרב איתן שנרב, אביה של רינה שנרב הי"ד שנרצחה בפיגוע המטען הקשה במעיין דני סמוך ליישוב עטרת בבנימין לפני כשבע שנים.

הרב שנרב, שנפצע בעצמו בפיגוע, משמש כיום כרב צבאי במילואים בחטיבת אלכסנדרוני, ונבחר על רקע תפקודו ומסירותו. מאז האסון, הקימה משפחתו עמותה לזכרה של רינה הי"ד, הפועלת בהיקף נרחב לקידום פרויקטים של חסד, נתינה וסיוע ברחבי הארץ.

מצטיין נוסף שקיבל הוקרה בטקס הוא רס"ב ליאור חיון, המשרת בתפקיד רגיש כמפקד שרשרת הטיפול בחללי צה"ל. במסגרת תפקידו, מלווה רס"ב חיון את המשפחות השכולות ברגעיהן הקשים ביותר, במהלך הלוויות הלוחמים שנפלו לאורך חודשי המלחמה האינטנסיביים.

במהלך הברכות בטקס פנה הרב קרים אל הנבחרים ואמר: "הייתם שותפים, כל אחד במקומו ובתפקידו, לכתיבת המורשת של הרבנות הצבאית בדור הזה. בעשייתכם הצבתם רף גבוה של דבקות במטרה ומקצועיות, ואלה יונקים מתודעת שליחות ומסירות עילאית. אתם משמשים דוגמה, מופת ומקור השראה. כולנו גאים בכם, ומכירים לכם תודה עמוקה".