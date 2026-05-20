בני משפחת קטוביץ, תושבי היישוב קרני שומרון, חברים ומוקירים רבים התכנסו השבוע לערב אזכרה והתייחדות, לציון שנה לפטירתה של ברכה קטוביץ ז"ל.

קטוביץ ז"ל נחשבת לאחת מדמויות ההוד וממייסדות היישוב קרני שומרון, כיהנה כמנהלת הראשונה של בית הספר המרכזי "משואה" ואף הוענק לו תואר יקירת היישוב על פועלה הציבורי רב-השנים.

הערב המיוחד נערך בקרני שומרון והוקדש כולו לדמותה הייחודית, לפועלה החינוכי ולמורשתה הענפה. האירוע נפתח בדברי זיכרון ש נשאה כלתה, עפרה קטוביץ, שגם הנחתה את הערב ברגישות רבה. מיד לאחר מכן נערכו מספר סיומי מסכתות ולימודים לעילוי נשמתה, ובהם סיום מסכת ביצה שערך נכדה, עידן קטוביץ.

אחד הרגעים המיוחדים בערב נרשם כאשר בנה, יוסי קטוביץ, שיתף את קהל המשתתפים בסיום ש"ס משניות שלם, שאותו למד והשלים בהתמדה לעילוי נשמתה במהלך שנת האבל האחרונה.

בהמשך האירוע הוקרן לראשונה הסרט התיעודי "כי היא מקור הברכה", שהופק במיוחד על ידי אולפני אתרוג, וסקר בפירוט את תחנות חייה המרכזיות של ברכה ז"ל.

בסרט הובאו פרקים נרחבים מילדותה בעיר תל אביב, שותפותה ההיסטורית והחלוצית בהקמת היישוב קרני שומרון, והקמת מערך החינוך המקומי דרך ייסוד בית הספר "משואה". כמו כן, הסרט הציג את פעילותה הקהילתית וההתנדבותית הענפה לצד דמותה המוכרת כאשת משפחה, אם, סבתא וסבתא-רבתא אוהבת.

את חלקו הרשמי של הערב חתמה האמנית והחוקרת יעל מאלי, בהרצאה מרתקת שעסקה בנושאי אמנות ויצירה בגיל מאוחר.

למחרת, ביום שני, עלו בני המשפחה הקרובה וחברים רבים לפקוד את קברה בבית העלמין המקומי בקרני שומרון. מעל קברה הטרי נשאו דברי פרידה, געגוע ותודה בנה הבכור אבי קטוביץ ובתה רחלי אראלי.