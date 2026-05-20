מאות נשים ותלמידות השתתפו בכנס "לעורר ליבי" שנערך השבוע ועסק בהתמודדות עם אתגרי המדיה והטכנולוגיה.

בחלק המקצועי של הערב נשא דברים המומחה איתן זימן בהרצאה שכותרתה "מתחת לפני הרשת". במהלך דבריו עסק במנגנונים הפסיכולוגיים והאלגוריתמים שלדבריו משפיעים על תודעת המשתמשים ועל מצבם הנפשי.

בהמשך הערב נשאו דברים רבנים ואישי ציבור, בהם רבה של פתח תקווה הרב מיכה הלוי ונשיא מוסדות "נחלת ישראל" הרב שמחה שטטנר.

הרב שטטנר אמר: "כדי לפסוק הלכה, אני צריך לראות את הבדם ולדבר איתו פנים אל פנים, ולא דרך הודעות טקסט".

גם הרבנית עידית איצקוביץ השתתפה בכנס ודיברה על תפקידה של האישה בשמירה על קדושת הבית. "אנשים מצלמים בחופה כי הם רוצים שהרגע הזה יישאר למזכרת לנצח, אבל מה שנשאר לנצח באמת - אלו הברכות של החופה", אמרה הרבנית.

לקראת סיום האירוע נערך פאנל בהשתתפות נשים מתחומי תעסוקה שונים, שסיפרו על שילוב קריירה עם חיי משפחה ושימוש בטלפון פשוט. בין המשתתפות הייתה רופאה ואם ל-11 ילדים, שסיפרה כי השלימה את לימודי הרפואה בהצטיינות תוך שימוש במכשיר נוקיה פשוט בלבד.