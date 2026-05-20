מעצר מבוקש בלב בית קפה דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב איו"ש פעלו אמש (שלישי) בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ובפיקוד חטיבת אפרים, לצורך מעצר מבוקש במרחב העיר קלקיליה.

המבוקש שסומן על ידי מערכת הביטחון חשוד בפעילות טרור מוגברת ובהשתייכות רשמית לארגון הטרור 'תנזים' הפועל באזור.

עם קבלת המידע המודיעיני הממוקד על מיקומו של פעיל הטרור, נערכו מסתערבי מג"ב בשילוב כוחות מסוערבים נוספים לצד כוחות צבאיים גלויים שאבטחו את המעטפת, וזאת במטרה לבצע את המעצר בצורה המהירה ביותר ולמנוע את הימלטותו.

צוות המסתערבים הגיע באופן סמוי לחלוטין אל תוך בית קפה מקומי בעיר קלקיליה שבו שהה המבוקש באותה העת.

הלוחמים איתרו וזיהו את החשוד בין השוהים במקום, ובתזמון מבצעי מדויק פשטו על המבנה, הפתיעו את פעילי הטרור ועצרו את המבוקש ללא התנגדות מצידו.

מיד עם ביצוע המעצר המהיר ותחילת יציאת הכוחות מהשטח, החלו להתפתח במרחב בית הקפה והרחובות הסמוכים הפרות סדר אלימות והתקהלויות של מקומיים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במקום.

הלוחמים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, וצה"ל והמשטרה אישרו כי אין נפגעים לכוחותינו באירוע. המבוקש שנעצר הועבר בצורה מאובטחת להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.