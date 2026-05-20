ישיבת ההסדר הגבוהה בקריית גת קיימה אתמול (שלישי) יום עיון חגיגי וראשון מסוגו, שבמהלכו הושק רשמית מיזם תורני ומחקרי יוצא דופן: "המכון ללימוד אגדות חז"ל".

המכון החדש, שיפעל בהובלתו של הרב משה דוד שוורץ, מבקש להאיר מחדש תחום יסודי ומשמעותי בעולם התורה - עולם האגדה, המדרש והמחשבה - שלדברי המארגנים נותר במשך שנים רבות בשולי סדר היום של עולם הישיבות והעיון.

הכנס המיוחד איגד סביבו עשרות רבנים, חוקרים תורניים ואנשי רוח שהציבו לעצמם מטרה משותפת: להחזיר את לימוד האגדה למקומו המרכזי הראוי לו בבית המדרש. בשנים האחרונות הולך ומתחדד בקרב הציבור הצורך לעסוק בעולם אגדות חז"ל - המכיל אוצרות עשירים של מחשבה, אמונה, מוסר והשקפה - אך נחשב לאורך דורות לפחות מוסדר ונגיש עבור הלומד מן השורה.

במהלך יום העיון נחשפו פרויקטים ספרותיים ומחקריים ראשונים של המכון שכבר נמצאים בשלבי סיום מתקדמים. בין היתר, הוצגה עבודה על הוצאה לאור של פירוש נדיר וייחודי מאת אחד מחכמי הראשונים, רבי שם טוב אבן שפרוט, על אגדות הש"ס.

כמו כן, נחשף הספר החדש "אגדה במועדה", אשר נועד להנגיש את עולם האגדה והמדרש לכל בית יהודי סביב שולחן השבת, החגים והמועדים.

התוכנית המקצועית של הכנס נפרסה לאורך שעות היום והערב וכללה שיעורים מעמיקים, הרצאות ומושבים ייעודיים. בין הרבנים המרכזיים שהשתתפו ונשאו דברים: רב העיר קריית גת הרב שלמה בן חמו, נשיא הישיבה ואב"ד לממונות גוש עציון הרב שלמה לוי, ראש הישיבה הרב שמעון פרץ, וכן הרבנים יהונתן בלס, דוד בן מאיר, חננאל אתרוג וחן חלמיש. האירוע כלל גם מושבים לפיתוח תורני, פריסת חזון המכון, תפילות חגיגיות וסעודת מצווה שחתמה את היום.

על פי התוכנית שהוצגה, המכון החדש עתיד לעסוק במחקר טקסטואלי ורעיוני מעמיק, בביאור שיטות הראשונים והאחרונים, ובהכנת מבואות מיועדים למדרשים שונים. המכון מיועד בשלב זה לתלמידי שיעור ו' ומעלה בישיבה, והיוזמים רואים בכך הזדמנות נדירה "להחזיר עטרה ליושנה" ולהפיח חיים מחודשים בשיח התורני.

רב העיר קריית גת, הרב שלמה בן חמו, בירך בהתרגשות את ראשי המכון והתלמידים, וקשר בין הלימוד למצב הביטחוני: "כשיהודי לומד תורה לשמה, הוא מחזק את כוחו של עם ישראל. החיילים הקדושים הם משבט לוי, והם יוצאים למלחמה. הרוחניות של שבט לוי זה החרב של עם ישראל במלחמה. לכן אנחנו משלבים את שני הדברים. אשריכם תלמידי חכמים של ישיבת ההסדר קריית גת שזכיתם לשלב זאת. 'תדע שכל יהודי נלחם על יחוד השם בעולם'".