פרשת לוחם הנח"ל, רב"ט אור, שנדון למחבוש בעקבות ענידת פאצ' "משיח" על מדיו עולה שלב ומגיעה היום (רביעי) אל כותלי בית המשפט העליון.

הלוחם הגיש עתירה דחופה לבג"ץ נגד הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ונגד הפרקליט הצבאי הראשי, וזאת יממה בלבד לאחר שעונשו הומתק בעשרה ימים על ידי אלוף הפיקוד, שהעמיד את תקופת הכליאה על 20 ימי מחבוש בפועל.

בעתירה שהוגשה, הלוחם שב וטוען בצורה נחרצת באמצעות עורך דינו, רן כהן רוכברגר, כי מעצרו בתוך כותלי הכלא הצבאי אינו חוקי מיסודו.

לפי קו ההגנה המשפטי, מפקד חטיבת הנח"ל שפט את הלוחם ללא סמכות חוקית, שכן הפקודות הצה"ליות הברורות והקיימות אינן מתירות בשום אופן לשפוט לוחם לעונש מחבוש ממושך ומשמעותי כל כך בגין עבירת משמעת שעניינה "הופעה ולבוש" בלבד.

לאור מה שהם מכנים התעלמות ואטימות מערכתית מצד הפיקוד הבכיר בצה"ל, הודיעו הורי לוחמי הנח"ל כי הם מתכוונים להחריף משמעותית את הצעדים בשטח בימים הקרובים, ולהעביר את פעולות המחאה וההפגנות ישירות לפתח דלתם של מקבלי ההחלטות והקצינים הבכירים בצבא.

"אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. המערכת מפקירה את הלוחמים שלה ופוגעת בחוד החנית של צה"ל בגלל אגו וקטנוניות. אנו דורשים התערבות מיידית - ישוחרר החייל מהכלא מיד!", לשון הודעת מטה מאבק הורי הלוחמים.