שני בני אדם נפצעו בצהריים (רביעי) באורח קל וקל מאוד באירוע דריסה שהתרחש בכביש 60 שבחבל בנימין, סמוך ליישוב עופרה ובסמוך לצומת המשטרה הבריטית.

הרכב שהיה מעורב בדריסה נמלט במהירות מהזירה מיד לאחר הפגיעה, מה שהקפיץ כוחות ביטחון רבים למרחב.

כוח צבאי של צה"ל ששהה בפעילות מבצעית בקרבת מקום זיהה את הרכב החשוד הנמלט, פתח במרדף ממוקד אחר הנהג והצליח לעצור אותו כעבור זמן קצר. החשוד הועבר לחקירת כוחות הביטחון בשטח.

צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני הנפגעים, שמצבם הוגדר קל וקל מאוד.

בשלב זה, הרקע לאירוע הדריסה עדיין נמצא בבדיקה של גורמי משטרה וצה"ל, אשר בוחנים האם מדובר בפיגוע דריסה על רקע לאומני או שמא בתאונת דרכים.