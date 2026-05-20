הממשלה אישרה היום (רביעי) תוכנית חסרת תקדים ורחבת היקף בסך 250 מיליון שקלים להצלה, שימור, פיתוח והנגשת אתרי המורשת והעתיקות ביהודה, שומרון, בקעת הירדן ומדבר יהודה.

ההחלטה הדרמטית מתקבלת בפתח השנה ה-60 לשחרור חבלי הארץ הללו, במטרה להגן על אתרים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ולאומית עבור העם היהודי.

במסגרת התוכנית שאושרה, יוקמו מרכזי מורשת אזוריים חדשים שישמשו כעוגנים למחקר, חינוך, תיירות ופיתוח קהילתי. מרכזים אלו יכללו מרכזי מבקרים מודרניים, מיצגים אינטראקטיביים, פעילויות חינוכיות ושיתופי פעולה עם גופי אקדמיה ומחקר.

במקביל, תקודם תוכנית רב-שנתית להקמה ולשדרוג של תשתיות תיירות ציבוריות באזור בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, במטרה להפוך את אתרי המורשת למוקדי ביקור מרכזיים בישראל.

"לצד פעולות השימור והאכיפה, יש צורך ביצירת נוכחות אזרחית ותיירותית קבועה ומוסדרת המהווה גורם מרתיע ומשמעותי כנגד שוד והרס עתיקות, וכן בחיזוק הקשר בין הציבור לבין הזהות ההיסטורית של המרחב", נכתב בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד התיירות, משרד המורשת ומשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס לחשיבות המהלך: "בשנה בה אנו נציין 60 שנה לשחרור יהודה, שומרון וירושלים, לב מולדתנו - ממשלת ישראל מקבלת החלטה בעלת חשיבות לאומית והיסטורית מהמעלה הראשונה. כמעט בכל אבן, תל ואתר מורשת טמונים אלפי שנות היסטוריה של העם היהודי בארץ ישראל. אנו משקיעים היום בשימור העבר שלנו כדי להבטיח את עתידנו, לחזק את אחיזתנו בארץ ישראל ולהעביר לדורות הבאים את המורשת, הזהות והאמת ההיסטורית של עמנו".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', קשר את התוכנית למהלכי הפיתוח הכלליים באזור: "מתחילת הקדנציה אנחנו מובילים מהפכה ביהודה ושומרון במסגרתה אישרנו למעלה ממאה יישובים חדשים, עשרות אלפי יחידות דיור ולא פחות מ-160 חוות חדשות ששומרות על מיליון דונם של אדמות מדינה. במקביל היה חשוב לנו לחזק ואת החיבור של עם ישראל כולו למורשת של האזור ולהיסטוריה של העם היהודי במקומות האלו. בניגוד לצביעות הבינ"ל עם לא יכול להיות כובש בארצו".

שר התיירות, חיים כץ, הדגיש את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי: "אזור יהודה ושומרון הוא לב ארץ אבותינו, המקום שבו נכתבה ההיסטוריה של העם היהודי, והחובה שלנו היא להמשיך לפתח עוגני תיירות ולהנגיש את מגוון החוויות העשיר למיליוני מבקרים מהארץ ומהעולם. נמשיך לחזק את הכלכלה המקומית וההתיישבות, תוך טיפוח האתרים שמספרים את הקשר הבלתי ניתן להפרדה של עמנו לארץ ישראל".

שר המורשת, עמיחי אליהו, סיכם: "מדובר בהחלטה ציונית, היסטורית וערכית מהמעלה הראשונה. אחרי שנים ארוכות שבהן אתרי המורשת של העם היהודי ביהודה ושומרון הוזנחו ולעיתים אף הופקרו להרס ולשוד, מדינת ישראל עושה היום תיקון היסטורי. אנחנו מחזירים את המורשת היהודית למקומה הראוי, משקיעים בשימור ההיסטוריה שלנו ומחברים את הדורות הבאים לשורשים העמוקים של העם היהודי בארץ ישראל".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, חתמה את שורת המברכים: "בפתח שנת ה-60 לשחרור חבלי יהודה ושומרון, אנו בוחרים להשקיע לא רק בבניית עתידנו בחבלי ארץ אלה, אלא גם בחיבור אמיץ, חי ופעיל אל עברנו המפואר באותם מקומות ממש. ההתיישבות החדשה של ימינו יונקת את כוחה, חיוניותה וזכות קיומה מהחיים היהודיים של אבותינו שפעמו באותם מקומות ממש, לכן אני רואה בכך חשיבות לאומית ומודה על הזכות הגדולה להשתתף בהחלטה שמטרתה לטפח ולפתח את הקשר הזה''.