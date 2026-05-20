המגיש אראל סג"ל לא הצליח לעצור את דמעותיו במהלך תוכניתו ברדיו 103FM, כאשר בנו יוחאי עלה לשידור וספד למפקדו רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון.

יוחאי הכיר את איתמר ז"ל מקרוב, כאשר ספיר שימש כמפקד הצוות שלו במהלך קורס הקצינים בבה"ד 1.

בשיחה כואבת עם אביו, שיתף יוחאי בזיכרונותיו מהמפקד הנערץ: "אני זוכר אותו כבן אדם הכי חכם בחדר, לא משנה לאיזה חדר הוא נכנס. היה לו איזשהו שקט שמוביל אותו, שקט שמחזיק אותו ומאפשר לו גם לדרוש מהסובבים אותו - אבל אתה רואה שהוא דורש מעצמו בדיוק באותה צורה. מפקד שנותן דוגמה אישית בכל צעד".

הרגע המטלטל בשיחה, אשר גרם לאראל לבכות בשידור חי, היה כאשר בנו שיתף על מחיר הדמים הכבד ששילמו חבריו הקרובים מאז פרוץ המערכה. "אנחנו בצוות של איתמר, התחלנו בצוות 12", סיפר יוחאי, "אנחנו היום תשעה. זה לא קל".

לסיום ביקש אראל לחזק את בנו ואת חבריו הלוחמים שנמצאים בחזית הלחימה ובשירות המילואים, ושלח להם מסר של גאווה ותמיכה: "אתם דור חזק ואנחנו סומכים עליכם. אתם העתיד שלנו ועליכם אנחנו בונים".