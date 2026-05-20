גבר כבן 50 נרצח היום (רביעי) בזמן שישב ולמד תורה בתוך בית כנסת ברחוב מהרש"ל בבני ברק.

עדי ראייה סיפרו כי התוקף, ככל הנראה אדם מעורער בנפשו, נכנס אל תוך מבנה בית הכנסת, שלף כלי חד ודקר את הגבר מטווח קצר מספר פעמים לעיני בנו.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום טיפלו באיש שנפצע באורח אנוש ופינו אותו, תוך ביצוע פעולות החייאה, לבית החולים. הרופאים נאבקו במשך שעה ארוכה על חייו עד שנאלצו לקבוע את מותו.

יחיאל גולדמן, קמב"ץ זק"א, סיפר כי "המראות בתוך בית הכנסת היו קשים ביותר: ספרי הקודש וספסלי הלימוד היו מגואלים בדם. מתנדבי זק"א, הפועלים בנסיבות אלו תחת חרדת קודש, משתפים פעולה עם חוקרי המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל, ומסייעים באיסוף הממצאים הרבים והפורנזיים שנותרו בזירה".

במשטרה פתחו בחקירה האירוע ומחפשים אחר החשוד בדקירה שנמלט מהמקום.