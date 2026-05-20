הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים היום (רביעי) שיח עם כל מפקדי האוגדות בצה"ל. מהלך המפגש סקר הרמטכ"ל יחד עם מפקדי האוגדות את האתגרים המבצעיים המורכבים בכלל הגזרות - מדרום ומצפון ועד לזירות המעגל השלישי והרחוק.

זמיר שיבח את רוח הלחימה וההקרבה חסרת התקדים של המפקדים והלוחמים בסדיר ובמילואים לאורך השנתיים וחצי האחרונות, והגדיר את מפקדי האוגדות הנוכחיים כ"דור ייחודי בתולדות המדינה שעשייתו תיכתב בספרי ההיסטוריה".

הרמטכ"ל הדגיש כי נכון לרגעים אלו, הצבא מצוי ברמת מוכנות עליונה ודרוך לכל התפתחות או הסלמה אפשרית בשטח.

מלבד השבחים, בחר הרמטכ"ל להדגיש את החשיבות של שמירה על רמה מוסרית ומקצועית גבוהה בעת הלחימה: "לצד הלחימה האינטנסיבית והמתמשכת, עלינו לשמור על רמה גבוהה של ערכים, מקצועיות ומשמעת מבצעית. אלו הם התנאים לכושר הלחימה ולכידותו של צה"ל".

זמיר סיכם את דבריו בהתייחסות ישירה לראש הנחש של ציר הרשע ואמר: "פגענו והחלשנו באופן שיטתי, עוצמתי ובותכנית סדורה את איראן והציר כולו. נמשיך להילחם ככל שיידרש בזירות קרובות ורחוקות".