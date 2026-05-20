נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר אחר הצהריים (רביעי) כי הוא אינו ממהר לחזור ולתקוף את המשטר בטהרן.

בשיחה עם כתבים אמר "אנחנו הולכים לתת להם הזדמנות אחת נוספת, אני לא ממהר לשום מקום".

כשנשאל כיצד תגיב ישראל השיב "נתניהו בחור טוב. הוא יעשה כל מה שארצה שיעשה. חבל שהוא לא זוכה להערכה הראויה בארצו".

אתמול טען הנשיא כי הממשל בוושינגטון בוחן את הצעדים הבאים, וכי קיימת אפשרות להפעלת כוח צבאי בטווח הזמן המיידי.

"איראן מתחננת לעשות עסקה", אמר. "ייתכן שנצטרך לתת לאיראן מכה נוספת, לא בטוח", הוסיף הנשיא וחשף כי הממשל האמריקני היה קרוב מאוד להורות על פתיחה במבצע צבאי נרחב נגד מטרות בשטח איראן.

הנשיא פירט את מידת המוכנות של כוחות הצבא האמריקני ואת סד הזמנים שקדם לביטול הפעולה המתוכננת. "הייתי במרחק של שעה מתקיפה מחודשת באיראן", סיפר בהתייחסו לרמת המוכנות של הכוחות הלוחמים. "זה היה מתבצע מהרגע להרגע, הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה", הדגיש בהצהרתו.

טראמפ הסביר כי ההחלטה לעצור את המהלך הצבאי נבעה מפנייה ישירה שקיבל מגורמים שונים, אשר ביקשו ממנו להמתין לצורך מיצוי המגעים המדיניים, "קיבלתי שיחה אתמול, אמרו לי 'אדוני אתה יכול לחכות?, אנחנו קרובים לעסקה'".

בסיום התייחסותו קצב מועד סופי למשא ומתן והבהיר, "נותן לאיראן עד שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה".