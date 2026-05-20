הנהלת תלמוד התורה הציוני 'נווה אריאל', עדכנה את ההורים כי החל מיום ראשון הקרוב תופסק פעילות ההסעות למסגרות החינוך של המוסד. ההודעה נמסרה לאחר שלדברי ההנהלה טרם התקבלה החלטה שתאפשר את המשך מימון מערך ההסעות.

במכתב שנשלח להורים נכתב כי "התקיים דיון בבית המשפט העליון (בג"ץ) בנושא", אך "בשלב זה טרם התקבלה החלטה שיפוטית מכרעת שתאפשר את המשך המימון והסדרת השירות מול המפעיל". עוד נמסר כי "לאור חוסר הוודאות והיעדר פתרון תקציבי נכון לרגע זה, הודיעה לנו חברת ההסעות כי החל מיום ראשון הקרוב תופסק פעילות ההסעות למסגרות נווה אריאל".

ההחלטה לפגוע במוסד בגלל שהוא תחת רשת 'בני יוסף' החרדית, פוגעת במשפחות רבות של משרתי מילואים מהיישובים אריאל, ברוכין, מעלה אפרים, תפוח, אביתר ופדואל. בית הספר נווה אריאל מלמד לימודי ליבה ורבים מהמורים ומההורים משרתים במילואים.

בהנהלת המוסד הדגישו כי הם "מודעים היטב לקושי הרב ולשיבוש בשגרת היום" שנגרם לילדים ולהורים בעקבות הפסקת ההסעות. עוד נכתב כי ההנהלה "ממשיכה לפעול בכל הערוצים האפשריים הן מול הגורמים המשפטיים והן מול הגורמים התקציביים - כדי להביא לפתרון המשבר בהקדם האפשרי ולהחזיר את מערך ההסעות לסדרו".

עוד נטען כי כחלק מהתקצוב התקוע נפגעים גם מוסדות ציוניים נוספים ברשת בני יוסף. במכתב להורים נכתב בנוסף כי "הורים בעלי יכולת השפעה, ציבורית פוליטית וכד' מוזמנים להדהד את העוולה הזו, עמ"נ לנסות ולהשפיע על מקבלי ההחלטות".