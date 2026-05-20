נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פרסם היום איגרת הלכתית מיוחדת לקראת חג השבועות, החל השנה ביום שישי בסמיכות לשבת.

האיגרת כוללת הנחיות בנושא עירוב תבשילין, הקדמת סעודת החג, ואיסור הדלקת חשמל ביום טוב.

הרב בר פתח את האיגרת בדברי תורה על מעמד מתן התורה: "חג השבועות מבטא את אהבתו המיוחדת של הקב"ה לישראל, בכך שנתן לנו את תורתו הקדושה", כתב, והוסיף כי "אהבה זו נמשכת לדורות, ובכל עת שיהודי יושב ועוסק בתורה, מתקשר הוא באהבה גדולה אל הקב"ה".

הרב בר הדגיש כי כאשר חל יום טוב בערב שבת, חובה להניח עירוב תבשילין ביום חמישי, ערב החג. לפי ההלכה, יש להניח פת ותבשיל מבושל, כגון ביצה, בשר או דגים. נוהגים להניח לחם שלם וחתיכה חשובה של בשר או ביצה מבושלת. לאחר הנחת העירוב, מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצות עירוב", ואומרים את נוסח העירוב בארמית או בעברית. יש לשמור את תבשיל העירוב עד לסיום כל הכנות השבת ביום שישי.

הרב הראשי הבהיר כי גם מי שאינו מתכנן לבשל לשבת, נכון שיעשה עירוב כדי שיוכל להדליק נרות שבת. רבני הערים והשכונות נוהגים לזכות עירוב עבור כלל התושבים, אך הודגש שאין לסמוך על כך לכתחילה, וכל משפחה צריכה להניח עירוב בביתה.

הרב בר קרא להקדים ולאכול את סעודת חג השבועות קודם סוף שעה תשיעית, בערך עד השעה 16:00, "משום כבוד השבת, כדי שיוכל לאכול את סעודת ליל שבת לתיאבון". במקרה של איחור, ניתן לאכול עד השקיעה, אך יש למעט באכילה.

בדבריו הדגיש כי אסור להדליק אש חדשה או חשמל ביום טוב, ומותר רק להעביר מאש קיימת. לכן בהדלקת נרות שבת ביום טוב, או בבישול, יש להעביר מאש קיימת ולא להשתמש בגפרור כרגיל. יש להיזהר שלא לכבות את הגפרור או הנר לאחר ההדלקה, אלא להניחם שיכבו מאליהם.

לגבי שימוש בתנור ביום טוב, הרב בר הנחה להקפיד שלא תיעשה בו פעולה חשמלית, כגון הדלקת מצת או חיישנים. תנורי גז ניתנים לשימוש רק כאשר ההפעלה אינה כרוכה בהפעלת חשמל, והשימוש בכיריים אינדוקציה אסור בדרך כלל ביום טוב, ובמקרה של צורך יש להיוועץ ברב.

הרב בר הבהיר כי המבשל ביום טוב לצורך שבת צריך להקדים את הבישול בעוד היום גדול, באופן שהמאכל יהיה ראוי לאכילה ביום טוב. בשעת הדחק יש מקום להקל אף בבישול סמוך לשבת.

לגבי קבלת שבת, הרב בר הבהיר כי הנוהגים בכל שבת להקדים ולהתפלל קודם השקיעה, רשאים לנהוג כן גם בשבת זו. בתפילת ליל שבת אין אומרים "במה מדליקין", ויש קהילות שמשמיטות חלקים מסוימים מקבלת שבת, וכל אחד ינהג כמנהג קהילתו.

הרב בר סיים את איגרתו בברכה: "כשם שזכינו במעמד מתן תורתנו הקדושה להיות 'כאיש אחד בלב אחד', כך נזכה בעזרת ה' יתברך בחג השבועות להיות כולנו יחד, כל חלקי העם, כאיש אחד בלב אחד, מאוחדים סביב התורה הקדושה".