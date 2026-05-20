רגע מרגש נרשם אתמול בערב הוקרה שהתקיים לנשות תורני הלילה של הצלה כאשר יו"ר המועצה הדתית בעיר רמת גן, הרב גדליהו בן שמעון, שנפצע קשה בפיגוע הדקירה בעיר לפני כחודשיים, הגיע יחד עם רעייתו להוקיר תודה למתנדבים שהצילו את חייו.

הרב בן שמעון העניק תעודות הוקרה לשני המתנדבים הראשונים שהגיעו לזירת הפיגוע, ישראל מאיר יהודאי ובנצי פורגס, שפעלו תחת לחץ כבד והחלו מיד בפעולות מצילות חיים עד לפינויו לבית החולים.

במהלך האירוע סיפר בן שמעון בהתרגשות כיצד הפעולה המהירה והמקצועית של המתנדבים הכריעה את הקרב על חייו. המתנדב בנצי פורגס, המשמש גם כאח טיפול נמרץ בבית החולים איכילוב, יצר כבר מהשטח קשר עם בית החולים ועדכן את חדר הניתוח להיערך מיידית, כולל הכנת מנות דם לקראת הגעתו.

"כשהגעתי לבית החולים, הכול כבר היה מוכן", סיפר. "המהירות, המקצועיות והמסירות שלהם פשוט הצילו אותי. אני עומד כאן היום בזכותם". בן שמעון הוסיף כי כאיש ציבור במשך שנים רבות הוא מכיר מקרוב את עולם ההתנדבות והעשייה הציבורית: "אנשים רואים מתנדב שיוצא לקריאה, אבל לא תמיד רואים את האישה והילדים שמקריבים את השגרה שלהם בשביל הצלת חיים. זו שליחות אדירה, ואלו זכויות עצומות".

אשתו של הרב בן שמעון חילקה במהלך הערב זרי פרחים לנשות המתנדבים כהוקרה על התמיכה והשותפות בשליחות, ואף העניקה זרי תודה מיוחדים לנשות שני המתנדבים שהצילו את חייו.

מנכ"ל ארגון הצלה, הרב יעקב יוזעף אמר במהלך הערב: "הערב הזה מוקדש לנשים שמאפשרות למתנדבים להיות זמינים לכל קריאה, בכל שעה. הסיפור של גדליהו בן שמעון ממחיש עד כמה כל שנייה קריטית ועד כמה המסירות של המתנדבים ובני משפחותיהם מצילה חיים בפועל".

יו"ר הארגון, הרב אשר שלומוביץ הוסיף: "לראות אדם שניצל מגיע במיוחד כדי להודות למי שהצילו אותו, זו התזכורת הכי חזקה למשמעות של ארגון הצלה. מאחורי כל יציאה לקריאה יש משפחה שלמה שמתגייסת להצלת חיים, והערב הזה הוא הצדעה להן".