מפקד חטיבת שיריון 401, אל"מ מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה וקצין לוחם במילואים נפצע באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע גם נפצע חייל צה"ל במילואים באורח קל.

בעקבות האירוע אל"ם (מיל') ח', המשמש כיום כראש מטה החטיבה, ימלא את מקומו של בידרמן באופן זמני.

באוקטובר 2024, לאחר נפילתו של מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה אחסאן דקסה ז"ל, בקרב בג'אבליה, מונה אלוף-משנה מאיר בידרמן למפקד החטיבה.

הוא נכנס לתפקיד בתקופה מורכבת במיוחד, תחת לחימה עצימה, והוביל את כוחות החטיבה בפעילות התקפית ברצועת עזה ובלבנון. בידרמן קיבל את הפיקוד על החטיבה ברגעים קשים, כשהמציאות המבצעית דרשה פיקוד יציב ונוכחות בחזית.

בצה"ל מציינים כי מאז כניסתו לתפקיד מקפיד להימצא לצד הלוחמים בשטח, מוביל מקרוב את הלחימה ומחזק את רוח הלחימה של החטיבה גם תחת אש.

בידרמן נשוי ואב לשלושה ממודיעין, התגייס לחיל השריון בשנת 2003. לאחר שסיים קורס מפקדי טנקים וקורס קצינים, פיקד על מחלקת שריון במהלך ימי האינתיפאדה השנייה והשתתף בלחימה המבצעית בגזרות השונות.

לאורך שנות שירותו ביצע שורת תפקידי פיקוד מרכזיים, בהם מפקד גדוד 53, מפקד גדוד 195, סגן מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד חטיבת הבקעה וסגן מפקד אוגדה 162.