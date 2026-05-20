השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף במליאת הכנסת בחריפות את שר החוץ גדעון סער, שמתח ביקורת נוקבת על התנהלותו של בן גביר שהגיע למפגש עם העצורים מהמשט הפרו-פלסטיני לעזה ופרסם תיעודים שעוררו הד בינלאומי.

"שר החוץ גדעון סער נלחץ, פשוט נלחץ, והתחיל להטיף לי על נזק שנעשה", פתח בן גביר את נאומו הסוער מהדוכן. "האמת היא הפוכה: מי שעושה נזק למדינת ישראל זה גדעון סער. הרכנת הראש שלו בפני הטרוריסטים היא בושה וחרפה. נגמרו הימים שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כאפות. נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו, ואנחנו צריכים להיות מתנצלים, נחמדים ומכילים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מהשבעה באוקטובר. כשהוא מתנצל הוא משדר מסר של חולשה, התרפסות וכניעה".

בן גביר הגדיר את מאות המשתתפים במשט כ"תומכי טרור וארכי-מחבלים" שהגיעו ללא שום סיוע הומניטרי אלא רק עם אמירה ברורה להשמיד את המדינה ולפגוע בלוחמים.

השר לביטחון לאומי המשיך לתקוף את שר החוץ והציג תפיסת עולם ביטחונית ומדינית מנוגדת לחלוטין. "הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל. הוא מחפש אהדה בינלאומית - אנחנו מחפשים הרתעה. מדינה שלא יודעת להציב גבולות, לאכוף ולמשול, מזמינה את האויבים שלה לפתחה וסופה להקריב את ביטחונה על מזבח של דיפלומטיה כושלת".

בן גביר חתם את דבריו בהבעת גיבוי מוחלט לשוטרים וללוחמי שירות בתי הסוהר (שב"ס) שפעלו מול העצורים: "אני גאה להיות השר הממונה על הארגונים שפעלו היום. מי שרוצה לפגוע בלוחמים שלנו - יאזקו אותו ויכבלו אותו. וכן, יהיו כל מיני תמונות כאלה ואחרות שגדעון סער לא אוהב. אנחנו לא נסכן את הלוחמים שלנו. עם ישראל חי".