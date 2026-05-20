בית המדרש הקהילתי בנשיאות דיין בית הדין הרבני הגדול ור"מ בישיבת מרכז הרב, הגאון הרב יגאל לרר, פועל מזה כעשור שנים בבית הכנסת "מוריה" בשכונת כפר גנים.

התוכנית בכולל משלבת לימוד בעיון למבחני הרבנות לצד פעילות תורנית ענפה בשכונת כפר גנים, המאופיינת בקהילה דתית לאומית תוססת ובאוכלוסייה צעירה ואיכותית. בנוסף, יעסקו האברכים בלימודי אמונה, וישמעו שיעורים מרבני ישיבת מרכז הרב.

בראשות הכולל יעמוד הרב יעקב כרמון, בוגר הישיבה ובעל כושר ל"רב עיר", שיוביל את התוכנית הלימודית והקהילתית במקום.

לצד הלימוד בבית המדרש, הציבו בכולל כמטרה את הקשר עם הקהילה המקומית, כך שהאברכים הלומדים בכולל ישתלבו בחיי הקהילה, בין היתר במסירת שיעורים במסגרות שונות.

השאיפה היא להפוך את הכולל ל"בית מדרש קהילתי" חי, המציע תוכניות תורניות לציבור הרחב, ומקרין מאורו על הסביבה כולה.

הגאון הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, מסר: "הפצת תורה בעיון ובעמקות, בצירוף חיבור חי אל הציבור והחיים המעשיים - היא יסוד גדול בדרכה של הישיבה. ברכה מיוחדת לתלמידי היקר, הרב יעקב כרמון, שיזכה לסייעתא דשמיא בהנהגת הכולל, להגדיל תורה ולהאדירה".

נשיא הכולל, הגאון הרב יגאל לרר, הוסיף ואמר: "לימוד התורה של אברכי הכולל ורבניו מזה כעשור שנים בביהכנ"ס מוריה בכפר גנים, והפעילות עם הנוער בפרט והציבור בכלל, היה למגדלור בעיר פתח תקוה, ובעז"ה ילך ויוסיף עם התחדשות הכולל ועם מינויו של בוגר ישיבת מרכז הרב ובוגר הכולל הרב יעקב כרמון שליט"א לראש הכולל. בשם ה' נעשה ונצליח להרמת קרן התורה באהבת ישראל בדרכם של רבותינו ראשי ישיבת מרכז הרב לדורותיה".

בימים אלו פועל הכולל להרחבת שורותיו ומחפש אברכים נוספים שיצטרפו אליו. כחלק מהרצון לאפשר לימוד ועשיה מתוך יישוב הדעת, מוצעות לאברכים מלגות גבוהות.

לפרטים נוספים והצטרפות: 054-7462054 (הרב יעקב)