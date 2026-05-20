הרב אשר זיגדון נבחר היום (רביעי) לכהן כרבה של העיר חריש. הבחירה התבצעה ברוב של 20 קולות מתוך 27 חברי צוות בוחר.

ח"כ מיכאל מלכיאלי אמר כי "הרב זיגדון הינו הרב הראשון של העיר שהוקמה לפני למעלה מ-30 שנה כישוב קטן ומונה כיום כמעט 50,000 תושבים".

לדבריו "הרב זיגדון מחשובי רבני העיר ומחלוצי הישוב אשר מסר נפשו שנים רבות למען העמדת הדת על תילה וכעת ימשיך לקדש שם שמים ביתר שאת, מהפכת שירותי הדת של יו"ר ש"ס אריה דרעי מחלחלת גם לערים בהן לא כיהן מעולם רב".

הרב אשר זיגדון (54) תושב העיר חריש ומכהן בה כרב קהילת 'לעבדך באמת'. הוא בוגר ישיבת 'אור החיים' בירושלים ונחשב לתלמידו של הגאון הרב ראובן אלבז ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, את דרכו בהלכה בעולם הרבנות קנה בכולל 'תורה וחיים' בבני ברק אצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל. והוסמך לרבנות על ידי הרבנות הראשית לישראל ומחזיק בכושר לרב עיר. הרב זיגדון היה לוחם ומפקד בגדוד רותם בחטיבת גבעתי.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה לראש העיר בפועל יוחאי פרג'י ובירך את הרב זיגדון ואמר: "חריש היא עיר צעירה, תוססת ורב-גונית, ובחירתו של הרב זיגדון לרב עיר ראשון היא אבן פינה משמעותית ביותר בעתידה של העיר. בזכות הליך סדור, מקצועי וענייני שהובלנו במשרד לשירותי דת, ביחד עם הרשות המקומית אנו זוכים להעניק לתושבי חריש מנהיג רוחני משכמו ומעלה.

אני מאמין באמונה שלמה כי הרב זיגדון שליט"א ידע לחבר בין כלל האוכלוסיות בעיר, ינהיג את רבנות העיר ברמה הגבוהה ביותר, וינגיש שירותי דת במאור פנים וברוח מסבירה. אני מודה ליו"ר ועדת הבחירות, לחברי הוועדה ולראש העירייה על העבודה המשותפת שהובילה לתוצאה המבורכת הזו".