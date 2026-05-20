ספר תהילים בשפה האוקראינית הוכנס לציון קברו של דוד המלך בעיר העתיקה בירושלים וכן לאחת הספריות שברחבת הכותל המערבי.

התרגום הוא חלק ממהפכה רחבה של תרגום ספרות יהודית לאוקראינית, שהחל מאז פרוץ המלחמה ברוסיה.

מכון ההוראה של שלוחי חב"ד, הפועל על-ידי 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה', מעסיק כשמונה אנשי צוות, חלקם תלמידי חכמים לצד בלשנים, במטרה לתרגם לראשונה ספרי יסוד יהודיים לשפה המקומית. הרקע להחלטה היה הרצון האוקראיני להיבדל לחלוטין מהשפה הרוסית ולאמץ את האוקראינית.

עד היום תורגמו חמשה חומשי תורה, חלקים מסידור התפילה, חלק מהתנ"ך, ספרי חסידות בסיסיים, חוברות הסברה על החגים ועל מצוות, וכן ספרים וחוברות חינוכיים לילדים. בשנה האחרונה הושלם גם תרגום ספר התהילים.

בפגישה שערכה 'הפדרציה' בין השלוחים לנשיא זלנסקי בחול המועד פסח האחרון, הוא קיבל במתנה ספר תהילים כרוך בכריכת עור. במקביל, רבבות עותקים של 'תהילים כיס' חולקו לחיילים בחזית ולאנשי כוחות הבטחון האוקראינים.

רבה של האדיטש, השליח הרב שניאור זלמן דייטש, העניק עותק מהתהילים המתורגם גם לרב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ.

מי שהכניס את ספרי התהילים למקומות הקדושים הוא מר מיכאל שיפרין, איש עסקים מהקהילה היהודית בחרקוב שבבית הדפוס שבבעלותו מודפסים ספרי הקודש. בית הדפוס ניזוק קשות בתקיפה רוסית והנזק נאמד במיליון דולר, אך זה לא עצר את שיפרין מהמשך העבודה.

לאחר שהכניס את ספרי התהילים עם הקדשה אישית, שיפרין אמר בהתרגשות: "גדלתי בבית שבו היהדות לא היתה נוכחת. הקומוניזם ניתק אותנו כמעט לגמרי, והנה אני כאן זוכה להגיע לדוד המלך ולתת לו את המתנה היקרה הזו בערב חג מתן תורה, בשמי ובשם כל יהודי אוקראינה".

רבה של חרקוב, השליח הרב משה מוסקוביץ, מסר כי המהדורה הראשונה של התהילים באוקראינית שהודפסה ב-20,000 עותקים נחטפה כולה בתוך זמן קצר, כולל על ידי תושבים רבים שאינם יהודים. בימים אלו כבר מודפסת המהדורה השניה.

יו"ר הקהילות היהודיות במדינה, השליח הרב מאיר סטמבלר, אמר כי ספרי היהדות המתורגמים לאוקראינית גורמים להתעוררות גדולה בקרב יהודי המדינה ולחיבורם למסורת. הוא ציין כי ההפצצות הרוסיות החמירו מאוד בימים האחרונים והיו בין הכבדות ביותר מזה ארבע שנות וחצי המלחמה. "באוקראינה סופרים עשרות הרוגים, אבל למרות זאת גם את חג השבועות הזה יחגגו אלפי יהודים באוקראינה בבתי הכנסת", אמר.

סטמבלר הוסיף כי 'הפדרציה' דואגת יחד עם שלוחי חב"ד לאירועים של קריאת עשרת הדיברות בבתי הכנסת. "במתן תורה זכינו להתגלות הקב"ה בעולם בצורה ברורה. אנו מתפללים שבחג השבועות הזה נזכה שוב להתגלות אלוקית - להפסקת המלחמות, לרפואה שלימה לחולים - בגאולה האמיתית והשלימה", אמר.