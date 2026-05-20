ראש הישיבה הרב שאול אלתר מסר בימים האחרונים שיחה בפני אנשי עסקים בפורום 'חברים מקשיבים' בירושלים בה התמקד בתופעת הבניה לגובה בעיר כהשראה רוחנית לקראת חג השבועות.

"בעודי ילד לא נראו בניינים גבוהים בירושלים. היום איפה שהולכים רואים מגדלים", אמר הרב אלתר בשיעור השבועי שמתקיים בשכונת רחביה. "אפשר להסתכל על זה כהזדמנות ליזמים, אבל יש כאן גם מסר אחר".

לדבריו, "אנחנו נוטים להתרחב, לרכוש עוד ועוד הנאות בעולם הזה - אבל מתי נצמח לגובה? מתי נזכור שיש עוד קומות למעלה?" הרב אלתר הוסיף כי "הקב"ה בחר בירושלים, והיום בונים בה למעלה. זה מה שצריך לזכור - לעלות עוד קומה".

הרב אלתר התייחס גם לתופעה המודרנית של רשתות חברתיות והרצון להעלות "סטטוסים". "יש צורך אנושי בסיסי שיכירו בקיום שלנו ושיראו אותנו", אמר, אך הדגיש כי "הקיום האמיתי הוא של הרוח והנפש, והתורה היא שמזינה אותה".

בשיעור השתתפו באופן קבוע אנשי עסקים, יזמים וסוחרים מהציבור החרדי.