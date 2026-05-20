נתניהו בשיחה עם חיילים בגבול המזרחי רועי אברהם, לע"מ, סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו היום (רביעי) סיור לאורך הגבול המזרחי. בסיור נטלו חלק סגן הרמטכ"ל, מפקד אוגדה 96 ומפקדים בכירים נוספים.

במהלך הביקור, הגיעו נתניהו וכ"ץ לאחד מ"מוצבי קו המים" המרכזיים בגזרה - מערך מוצבים מתקדם שעבר לאחרונה שיפוץ ושדרוג יסודי כחלק מתוכנית אסטרטגית רחבה להוספת קווי הגנה קדמיים ומעובים, שנועדו למנוע הברחות נשק וניסיונות חדירה מאסיביים של מיליציות פרו-איראניות או גורמי טרור.

במסגרת הסיור, קיבלו ראש הממשלה ושר הביטחון סקירות מודיעיניות ומבצעיות מעמיקות על התקדמות המאמצים לעיבוי ההגנה, לרבות בניית מכשול פיזי וטכנולוגי חדיש לאורך הקו, והטמעתם של אמצעי תצפית, מכ"ם וכלי לחימה מתקדמים. לאחר מכן, נפגשו לשיח פתוח עם הלוחמים והלוחמות, בסדיר ובמילואים, המאיישים את הגזרה בתנאים מורכבים.

נתניהו הביע הערכה רבה לכוחות הלוחמים בשטח ואמר להם "אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן. זו מלאכה מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. מאוד התרשמתי מהכלים ומהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם, ואני רוצה לחזק אתכם ולהגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם. אני מצדיע לכם, כל הכבוד לכם".