בית המשפט העליון דחה פה אחד את דרישת משטרת ישראל לקבל לידיה את כל חומרי הגלם הלא-ערוכים מהריאיון שקיים העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין, ושודר בתוכנית התחקירים "יהיה טוב" בתאגיד השידור הציבורי.

השופטים קבעו כי המשטרה לא עמדה בתנאים המחמירים הנדרשים בחוק ובפסיקה על מנת להצדיק פגיעה כה קשה בחיסיון העיתונאי.

בפסק הדין, שניתן בעקבות ערעור שהגישו אסנהיים ותאגיד השידור "כאן" בסוף חודש מרץ, החליטו השופטים להרחיב את היקפו של החיסיון העיתונאי המקובל. מעתה, נקבע כי החיסיון לא יגן רק על זהותו הפיזית של המקור, אלא יתפרס באופן גורף על כל מידע שנמסר לעיתונאי "שלא לציטוט" וכן על חומרי גלם, הקלטות ומסמכים שהושגו כתוצאה מיחסי האמון שנרקמו בין העיתונאי לבין המקור שלו.

עם זאת, בשולי פסק הדין הבהירו השופטים כי החיסיון העיתונאי אינו מוחלט וניתן להסרה במקרים חריגים שבהם הצורך הראייתי או הביטחוני גובר.

במקרה הספציפי של פלדשטיין, בג"ץ הותיר פתח צר למשטרה וקבע כי באפשרותה להגיש בקשה חדשה, ממוקדת ומצומצמת בהרבה לבית המשפט. בבקשה זו תידרש המשטרה להבהיר בדיוק אילו קטעים ספציפיים נחוצים לה מתוך חומרי הגלם הלא-ערוכים, ולאיזה צורך חקירתי מוגדר הם ישמשו, בהתאם לאמות המידה המחמירות שנקבעו.