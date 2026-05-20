היסטוריה והתרגשות רבה היום (רביעי) ביישוב היהודי בחברון: עשרות מתלמידי ישיבת "שבי חברון" נכנסו באופן רשמי להתגורר במבנה "בית ולירו" השוכן בתוך הקסבה בעיר.

האירוע מסמן את תחילתו של פרק חדש בעיר האבות, שכן מדובר באזור שממנו גורשו יהודים בטבח תרפ"ט ומאז לא התגוררו במקום.

השלמת המעבר מתבצעת חודשים ספורים לאחר שהמבנה נרכש על ידי הנהלת הישיבה. מיד עם השלמת הרכישה, החל במקום מבצע שיפוצים נרחב ומאסיבי כדי להכשיר את המבנה המוזנח למגורים ולהתאימו לצרכי התלמידים.

"השיפוץ", אומרים בישיבה "לא היה יכול לקום ללא עזרתם הנדיבה של אלפי אנשים מהארץ ומהעולם". הישיבה השקיעה רבות באמצעי הביטחון לטובת ביטחונם של התלמידים שיגורו במקום.

בשעות האחרונות הגיעו למקום ראש הישיבה, רבנים ואישי ציבור כדי לקיים את טקס קביעת המזוזה הרשמי.

בשל הרגישות הביטחונית הגבוהה של המיקום, בצה"ל ובמערכת הביטחון עקבו מקרוב אחר העבודות בשטח. צה"ל הודיע כי כוחותיו יאבטחו את המבנה ואת סביבתו באופן שוטף, על מנת להבטיח את שלומם של התלמידים ולאפשר שגרת חיים תקינה במתחם החדש.

הרב חננאל אתרוג ראש הישיבה אמר: "מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ. אנו נכנסים לבית ולירו ואי אפשר שלא לראות את דוד המלך שב לעירו חברון. בערב שבועות, החג של דוד המלך, נכנסים לבית תלמידי הישיבה שעמלים בתורה שהיא נשמת אפו של דוד המלך. והתלמידים כולם בוגרי צבא, לוחמים של דוד המלך. לגעת בנצח".

הרב מישאל רובין, ר"מ בישיבה, ציין כי הכניסה לבית ולירו היא אירוע מרגש והיסטורי כאחד. "האירוע דומה בעיני ליציאה מחומות העיר העתיקה בירושלים. זה אירוע שמסמל את התרחבות העיר בגדלות. זה בהחלט שבירת תקרית זכוכית, והכל בזכות התורה למען פיתוחה ושגשוגה של קול תורת הבנים השבים לעיר האבות"

תלמיד הישיבה עמרם בלדב שיעתיק את מגוריו לבית החדש בלב חברון אמר כי הוא מתרגש להיות חלק מההיסטוריה. "זו דריסת רגל יהודית ראשונה מזה הרבה שנים. מקווה ומייחל שהמהלך הזה יהיה הספתח בדרך לנוכחות יהודית קבועה ומתרחבת בקסבה. זו זכות כתלמיד בישיבה לממש את הערכים של אמון בתהליך הגאולה ושותפות בו".