ניסיון של תושבי מאחז בדואי בלתי חוקי בבקעת הירדן להרחיק חוואים יהודים מהאזור באמצעות פנייה לערכאות משפטיות, הסתיים היום (רביעי) ב"בומרנג" משפטי מהדהד בבית משפט השלום בירושלים.

הבדואים, שזכו לליווי וסיוע צמוד מצד ארגון השמאל "תורת צדק" בהובלת אריק אשרמן, הגישו בקשה דחופה להוצאת צו "הטרדה מאיימת" נגד מספר חוואים יהודים המתגוררים באזור.

במסגרת הדיון, טענו המבקשים כי החוואים פולשים באופן קבוע לשטח המאחז שלהם, מטרידים את מנוחתם ומאיימים על חייהם ועל רכושם.

עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", שייצג את החוואים היהודים, הציג קו הגנה תקיף שמוטט את גרסת התביעה.

במהלך חקירה נגדית ממוקדת של תושב המאחז הבדואי, הוכיח עו"ד רום כי אין בידי המבקשים ולו בדל ראייה או תיעוד המאששים את הטענות הקשות נגד החוואים.

תושב המאחז הבדואי אף נאלץ להודות בפני השופטת כי מעולם לא ראה באופן אישי מי מהחוואים המשיבים מזיק לרכושו או מאיים עליו.

יתרה מכך, עו"ד רום חשף בדיון נתונים לפיהם מאותו מאחז ערבי בלתי חוקי יצאו בתקופה האחרונה עשרות אירועי פח"ע, פיגועי אבנים, הצתות מכוונות והשחתת רכוש של תושבים יהודים בבקעה.

השופטת אורנה סנדלר-איתן קיבלה במלואה את עמדת החוואים ודחתה את הבקשה של תושבי המאחז הבדואי, תוך שהיא מותחת ביקורת על היעדר התשתית הראייתית.

בהחלטתה כתבה השופטת: "אין כל תשתית לבקשה כנגד המשיבים. בית המשפט אפשר למבקש פרק זמן ארוך על מנת להציג תיעוד כלשהו הקושר משיבים אלו לאירועים, אך הוא לא הוצג. ברור כי לא ניתן ליתן צו כנגד 'מתנחלים' באשר הם. נוכחות המשיבים בסמוך למתחם לא הייתה קשורה לאירוע המדובר".

מעבר לדחיית הבקשה, הטילה השופטת על המבקשים תשלום הוצאות משפט בסך 2,800 ש"ח לטובת החוואים, והורתה על הרחקתם של תושבי המאחז משטחי המרעה המוסדרים של המתיישבים.

עו"ד נתי רום בירך על פסק הדין ואמר: "ארגוני שמאל קיצוני חברו לבדואי ממאחז לא חוקי כדי לפגוע במתיישבים חלוצים, בעלי חוות שרועים את צאנם כחוק ברישיון המדינה. הראינו שאין להם שום ראיה. אנו מקווים שהחלטה זו תהדהד והתופעה שבה אנרכיסטים מטריחים את המערכת ואת המתיישבים בבקשות סרק - תיפסק".