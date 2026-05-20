משרד הפנים מקדם את שינוי מעמדה המוניציפלי של המועצה המקומית גבעת זאב לעירייה, לאחר שמנכ"ל המשרד ישראל אוזן קיבל את המלצות הוועדה הגיאוגרפית והממונה על המחוז ביהודה ושומרון.

המהלך להפיכת המועצה המקומית גבעת זאב לעירייה, נבחן במסגרת עבודת מטה מקצועית בוועדה הגיאוגרפית לשינוי מעמד מוניציפלי, בראשות רו"ח גבריאל (גבי) מימון, שכללה בין היתר בחינה של נתוני הרשות, ובהם היקף האוכלוסייה, מגמות הצמיחה, יכולות הניהול המקומי, השירותים המוניציפליים והפיתוח הצפוי בשנים הקרובות.

על פי ממצאי הוועדה, המועצה המקומית גבעת זאב מונה כיום כ-25 אלף תושבים ונמצאת במגמת התפתחות משמעותית, מהגבוהות בישראל. כמו כן, למועצה אופי עירוני מובהק, אשר בא לידי ביטוי הן בתכניות המתאר שאושרו לאורך השנים והן בהיקפי הפיתוח והבינוי המתוכננים לעתיד.

במכתבו לאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, סיכם אוזן את עבודת המטה המקצועית והמליץ לאמץ את מסקנות הוועדה ולחתום על הצו הנדרש לשינוי מעמדה של גבעת זאב. השלמת ההליך מותנית בחתימת אלוף פיקוד המרכז, בהתאם להסדרים החלים באזור יהודה ושומרון.

מנכ"ל משרד הפנים ציין כי "הפיכתה של גבעת זאב לעירייה היא צעד מוניציפלי חשוב, הנשען על עבודת מטה מקצועית ועל בחינת התפתחותה של הרשות בשנים האחרונות. שינוי המעמד יאפשר להתאים את המסגרת המוניציפלית לצורכי היישוב, לחזק את יכולת הרשות להעניק שירותים לתושבים, להוביל תהליכי פיתוח ולנהל את אתגרי הצמיחה באופן מיטבי, ויהווה חיזוק משמעותי של הרשויות במרחב עוטף ירושלים. אני מודה לוועדה הגיאוגרפית, לממונה על המחוז ולגורמי המקצוע, וממליץ לאלוף פיקוד המרכז לקבל את ההמלצות ולחתום על הצו הנדרש להשלמת ההליך".

יוסי אסרף, ראש מועצת גבעת זאב, הוסיף "ברוך השם, רגע היסטורי לגבעת זאב. התבשרנו כי מנכ"ל משרד הפנים חתם היום על המהלך להפיכתנו לעיר. מברך על ההחלטה ומודה באופן אישי ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי, למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, לממונה על המחוז ולכלל הצוותים על עבודה מקצועית ויעילה. אנו מעריכים עמוקות את הבעת האמון הגדולה במועצה ובתושביה. הפיכתנו לעיר היא מנוף אדיר לעשייה. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי להצדיק את האמון ולהצעיד את העיר שלנו להישגים חדשים למען כלל התושבים".