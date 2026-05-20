ישראל בן שטרית בוועדת חוץ וביטחון ערוץ הכנסת

סרן ישראל בן שטרית, מ"פ במילואים שנפצע במלחמה באורח קשה מאוד במהלך הקרבות בחאן יונס ומתמודד ברשימת "ישראל ביתנו", נשא היום (רביעי) דברים בדיון בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

הוא תיאר את מסע השיקום הארוך שעבר מאז נפצע, את ההתמודדות של משפחתו ובעיקר של בתו אביגיל וקרא לקדם חוק גיוס "למען החברה הישראלית".

"בשנתיים וחצי האחרונות למדתי ללכת, לאכול ולנשום מחדש. להצליח לישון? פחות רלוונטי", אמר בן שטרית בדיון. "כמוני יש עוד עשרות אלפי פצועים ופצועות. לפי נתוני אגף השיקום, יהיו מעל מאה אלף פצועים ופצועות ב-2028. פצועים בגוף ובנפש".

בן שטרית תיאר את ההתמודדות האישית והמשפחתית מאז נפצע. "אחרי החודשים הקשים של מלחמת השיקום הבלתי נגמרת זכיתי כמו חבריי לתהודה גדולה, אבל היום אני פחות רלוונטי והפציעה כבר מזמן שלחה זרועות לתוך המשפחה הגרעינית. אני מבקש שתסתכלו על הבת שלי, אביגיל, שבשבעה באוקטובר עשתה דבר אחד, הלכה לחדר והתפללה שאבא שלה לא ייהרג במלחמה".

לדבריו "בתחילת המלחמה כשהמג"ד שלי התקשר אליי אחרי שכבר צברתי חודשים רבים של לחימה ואמר לי: 'שטרית, יש עוד משימה', הבנתי שאין סד"כ ואין מי שיפנה. 12 שעות אחרי, שני לוחמי אגוז נהרגו. כשנפצעתי, הדבר היחידי שאביגיל שאלה את אמא - 'לאבא יש ידיים או אין?' כששמעה שנפצעתי היא התפללה שנשארו לי ידיים כדי שאוכל להמשיך לתת לה חיבוק".

"צריך לקדם חוק גיוס", פנה בן שטרית ישירות לנציגי הציבור החרדי ולחברי הכנסת בדיון, "לא רק בגלל החוק עצמו אלא בשביל שתעזרו בריפוי החברה הישראלית כולה. בשביל הילדים שלי ושל שאר המשרתים שכבר תקופה ארוכה לא ישנים בלילה".

בן שטרית, אב לחמישה, איש הציונות הדתית ותושב ירוחם, הוא יזם בתחומי ההייטק והחדשנות. לאחר פציעתו, התמיד בחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות וחיזוק פצועי ופצועות המלחמה. לפני כשבועיים הצטרף למפלגת "ישראל ביתנו", והוא ממקד את מאבקו בסוגיות של שירות צבאי, בדרישה להעלאה משמעותית של הקצבאות החודשיות לפצועים ושיקום פצועי מלחמה והמאבק לשוויון בנטל.