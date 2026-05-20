חבר הכנסת וליד אל־הוואשלה, מהרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האסלאמית, אומר כי "הטירוף אחז בחברי הממשלה ככל שמתקרב מועד הבחירות לכנסת".

בסרטון וידאו שפרסם אמר אל־הוואשלה כי "בוועדת החוקה דנו בהצעות חוק העשויות לפגוע בדמוקרטיה, הנוגעות לסמכויות היועץ המשפטי לממשלה ולמחלקה לחקירות שוטרים".

בנוסף, אמר אל־הוואשלה כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שאותו כינה "גזען ומתלהם", הורה על גירוש תושבי המאחז הבדואי אל־ח'אן אל־אחמר, מזרחית לירושלים.

על בסיס זה, הדגיש אל־הוואשלה כי המשוואה הפוליטית ברורה כעת: "אנחנו, הערבים, חייבים לפעול בשלב הבא. יש להוציא את הממשלה הזו ממעגל קבלת ההחלטות ולהחליפה בממשלה אחרת, שבאמצעותה נוכל להשיג הישגים לחברה הערבית".