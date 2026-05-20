בן גביר הניף דגל מול פעילי המשט ללא קרדיט

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי יצא הערב (רביעי) במתקפה חריפה במיוחד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בשל המפגש המתועד שקיים עם משתתפי המשט הפרו-חמאסי לעזה.

"שמענו זעם וגינוי אוניברסליים מכל בכיר ישראלי, מראש הממשלה ושר החוץ ועד לנשיא הישראלי ולשגריר בארה"ב למעשים הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו", תקף האקבי.

מוקדם יותר ספג בן גביר ביקורת גם משגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. "כפי שאמרו ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער, ההתפארות הפזיזה של איתמר בן גביר אינה מייצגת את מדיניות הממשלה. אני הדיפלומט הבכיר של ישראל בארה"ב - בעלת הברית החשובה ביותר שלנו. תעלוליו של בן גביר מהווים מכה למאמצינו הדיפלומטיים בעוד שאויבי ישראל קופצים משמחה על כל שטות מצערת כדי להכפיש וליצור דמוניזציה. הפרובוקטורים של הצגת המשט נעצרו כדין בהתאם לחוק הבינלאומי ויגורשו למדינות מולדתם. זה סוף הסיפור", כתב לייטר ברשת X.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מתח על בן גביר ביקורת קשה. "לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי".

שר החוץ, גדעון סער, פנה לבן גביר ואמר "גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל".

השר בן גביר תוקף את השר סער במליאה

לפחות חמש מדינות הודיעו עד כה שיזמנו את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה בעקבות הסיור שערך השר לביטחון לאומי בקרב משתתפי המשט והתיעודים שפרסם.

אלא שהשר בן גביר מסרב להתרגש מהסערה. "יש כאלה בממשלה שעדין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השניה".